Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι IKA και Δημοσίου

23 Φεβ. 2026 18:45
Pelop News

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026) προκάλεσε μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών συντάξεων Μαρτίου, με τον ΕΦΚΑ να προχωρά σε δύο ξεχωριστές καταβολές για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ενώ η δεύτερη και τελευταία πληρωμή αφορά τις κύριες συντάξεις μισθωτών, του Δημοσίου και σχετικές επικουρικές.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

  • Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 Πίστωση για:
    • Κύριες συντάξεις τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
    • Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016).
    • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα ποσά εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση πριν το τριήμερο.

  • Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 Πίστωση για:
    • Κύριες συντάξεις τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
    • Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

Πληροφορίες για τους συνταξιούχους Όπως είναι καθιερωμένο, οι καταβολές εμφανίζονται στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, συνήθως κατά τις απογευματινές ώρες. Η μετατόπιση της δεύτερης δόσης οφείλεται στην αργία της Καθαράς Δευτέρας, με αποτέλεσμα η πίστωση να γίνει νωρίτερα (Τετάρτη απόγευμα) αντί για την Πέμπτη.

Ο ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, καθώς οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτόματα στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

