Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

Λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν νωρίτερα, ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από την αργία.

Ημερομηνίες πληρωμής:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025: Η πρώτη εμφάνιση στα ΑΤΜ των συντάξεων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και των συντάξεων που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: Καταβολή κύριων συντάξεων Μη Μισθωτών και επικουρικών ιδιωτικού τομέα.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Καταβολή κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) και κύριων/επικουρικών συντάξεων Δημοσίου.

Σημαντικό: Οι συντάξεις μπαίνουν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

