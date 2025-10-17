Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται
Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι. Ολες οι ημερομηνίες για τις συντάξεις Νοεμβρίου.
Λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν νωρίτερα, ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από την αργία.
Ημερομηνίες πληρωμής:
-
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025: Η πρώτη εμφάνιση στα ΑΤΜ των συντάξεων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και των συντάξεων που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.
-
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: Καταβολή κύριων συντάξεων Μη Μισθωτών και επικουρικών ιδιωτικού τομέα.
-
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Καταβολή κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) και κύριων/επικουρικών συντάξεων Δημοσίου.
Σημαντικό: Οι συντάξεις μπαίνουν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
