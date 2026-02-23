Συνθήκες «whiteout» στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες

Σφοδρή χιονοθύελλα σαρώνει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ από τις 23 Φεβρουαρίου 2026, με τη Νέα Υόρκη να δέχεται έως 35 εκατοστά χιονιού και προειδοποιήσεις για διπλασιασμό του ύψους σε ορισμένα σημεία. Έξι πολιτείες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

23 Φεβ. 2026 18:20
Μια από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, τις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση.

Οι πολιτείες Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Νιου Τζέρσεϊ και Ρόουντ Άιλαντ έχουν τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα ισχύουν για περίπου 41 εκατομμύρια κατοίκους από το Μέριλαντ έως το Μέιν, ενώ επεκτείνονται και σε Πενσιλβάνια, Νιου Χάμσαϊρ και Μέιν.

Στη Νέα Υόρκη, ανεπίσημες μετρήσεις δείχνουν ύψη χιονιού από 23 έως 35 εκατοστά σε διάφορες περιοχές: 23–30 εκατοστά στο Μπρονξ, 23–28 εκατοστά σε Μανχάταν και Μπρούκλιν, και 23–25 εκατοστά στο Κουίνς. Ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι σε ορισμένα σημεία το ύψος μπορεί να φτάσει τα 70 εκατοστά. Σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας μη αναγκαίων οχημάτων έως τις 12:00 (τοπική ώρα) σε δρόμους, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες.

Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις πληγείσες περιοχές. Το Νιου Τζέρσεϊ καταγράφει τις περισσότερες διακοπές (περίπου 117.000), ακολουθούν Ντέλαγουερ (70.000), Μασαχουσέτη (65.000) και Μέριλαντ (31.000).

Η κακοκαιρία προκάλεσε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων: σχεδόν 6.000 πτήσεις ματαιώθηκαν σε όλη τη χώρα και 8.800 καθυστέρησαν. Στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης ξεπέρασαν τις 1.000 οι ακυρώσεις, ενώ παρόμοιος αριθμός καταγράφηκε στο Logan της Βοστώνης και εκατοντάδες στη Φιλαδέλφεια. Στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων, λεωφορείων και ελαφρού σιδηρόδρομου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνθήκες «whiteout» (σχεδόν μηδενική ορατότητα λόγω χιονόπτωσης και θυελλωδών ανέμων) και πιθανή εξέλιξη του συστήματος σε «bomb cyclone», με ταχεία πτώση βαρομετρικής πίεσης τουλάχιστον 24 millibars σε 24 ώρες.

Στο Central Park, το ύψος χιονιού έφτασε τις 15 ίντσες (περίπου 38 εκατοστά), με το πάρκο να χαρακτηρίζει την κατάσταση «χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων», καλώντας παράλληλα τους πολίτες να σεβαστούν τις απαγορεύσεις πρόσβασης, να αποφεύγουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα παγωμένα σημεία.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

