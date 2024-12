Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: 38 οι νεκροί, ερευνώνται τα αίτια

Σε 38 ανέρχονται οι νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Καζακστάν, όπου αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου, . Η πτήση πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μπακού-Γκρόζνι, όταν το αεροσκάφος, ένα Embraer 190, εξετράπη της πορείας του λόγω πυκνής ομίχλης.

Τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν, το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την προσέγγισή του στο Ακτάου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας. Βίντεο από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη στιγμή της συντριβής και τη φωτιά που ξέσπασε, ενώ άλλες εικόνες παρουσιάζουν τμήματα της ατράκτου που έχουν καεί ολοσχερώς.

Οι περισσότεροι από τους 32 επιζώντες βρίσκονταν στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι επιβάτες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και βοήθησαν άλλους να βγουν από τα συντρίμμια.

Έρευνα για τα αίτια

Αρχικά, η Azerbaijan Airlines ανέφερε ότι το αεροσκάφος χτύπησε σμήνος πουλιών, αλλά αργότερα απέσυρε αυτήν την πληροφορία. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας του Καζακστάν έκανε λόγο για πιθανή έκρηξη μίας φιάλης εντός του αεροσκάφους.

Ενδείξεις από την υπηρεσία Flightradar24 δείχνουν ότι το Embraer 190 παρεξέκλινε της πορείας του πάνω από την Κασπία Θάλασσα και έκανε κύκλους πριν τη συντριβή, στοιχείο που ίσως προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για την έρευνα.

Στιγμές αγωνίας

Βίντεο μέσα από την καμπίνα δείχνουν τον πανικό που επικράτησε πριν και μετά τη συντριβή, με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει και ζημιές να είναι εμφανείς. Διασώστες εργάζονται εντατικά στο σημείο, με 150 άτομα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

