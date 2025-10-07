Συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια, 3 τραυματίες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριων ατόμων, το βράδυ της Δευτέρας 6/10/2025 σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

