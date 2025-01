Συρία: Δημόσια εκτέλεση δημάρχου που ήταν πιστός στο καθεστώς Άσαντ – Σκληρές εικόνες

Εκτελέστηκε δημόσια ο δήμαρχος της Ντούμαρ, βορειοδυτικού προαστίου της Δαμασκού, που κατηγορήθηκε πως ήταν πιστός του προηγούμενου καθεστώτος, από ένοπλους συνδεόμενους με τη νέα εξουσία στη Συρία.

«Ο Μάζεν Κινάνα, γνωστός διότι επεδείκνυε πίστη στο προηγούμενο καθεστώς, εκτελέστηκε από ένοπλους» που ανήκουν στη συμμαχία ένοπλων οργανώσεων η οποία κατέλαβε την εξουσία την 8η Δεκεμβρίου, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εκτέλεση του δημάρχου στη Συρία.

Κατηγορείτο ιδίως πως «συνέτασσε ψευδείς αναφορές ασφαλείας» που είχαν συνέπεια πολλοί νέοι στην περιοχή να φυλακιστούν και να βασανιστούν, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Θεωρείτο υπεύθυνος για τους θανάτους πολλών νέων στο προάστιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι νέες de facto αρχές στη Συρία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής για τον φόνο του Μάζεν Κινάνα, που σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκάλεσε «σκηνές αγαλλίασης» στην κοινότητα.

Τις τελευταίες μέρες οι ένοπλες οργανώσεις που κατέλαβαν την εξουσία έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Συρίας, αναζητώντας αξιωματούχους του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🇸🇾 In Syria’s new regime, young children are being urged to take part in public executions. The latest execution just took place moments ago in the Dummar region, north of Damascus.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνέλαβαν βρίσκονταν «πληροφοριοδότες των υπηρεσιών ασφαλείας του (προηγούμενου) καθεστώτος, ένοπλοι πιστοί στο (πρότερο) καθεστώς και τασσόμενοι υπέρ του Ιράν, κατώτεροι αξιωματικοί που έχει αποδειχθεί πως διέπραξαν φόνους και βασανιστήρια», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΚΟ, τον Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, «ορισμένοι, ανάμεσά τους (φερόμενοι ως) πληροφοριοδότες, συνελήφθησαν και κατόπιν εκτελέστηκαν αμέσως», κάτι που χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο».

execution platform is being prepared in Al-Assi Square in #Hama in #Syria for the public execution of Talal Al-Daqaq, also known as Abu Sakhr. Talal, a brutal criminal of the #Assad regime, tortured and killed thousands and was notorious for feeding prisoners to his lion. pic.twitter.com/XmPfZqEE7a

— Observer (@nasermoh29) December 10, 2024