Συρία: Ο Αχμέντ αλ Σάρα υπόσχεται «μεταβατική και συμπεριληπτική κυβέρνηση» ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηγέτης της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα, δεσμεύτηκε να σχηματίσει μια «μεταβατική, συμπεριληπτική κυβέρνηση» που θα εκπροσωπεί όλες τις κοινότητες, με στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας και την προετοιμασία της για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Η ομιλία του Σάρα, που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (30/01), είναι η πρώτη του προς τον συριακό λαό από τότε που ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της χώρας, την Τετάρτη, από τις ένοπλες ομάδες που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ahmed al-Sharaa addressed the nation in his first official speech as interim president of Syria

“I stand before you today after 54 days of our collective liberation — Syria’s liberation from the shackles of a criminal regime that had burdened us for decades,” Al-Sharaa said,… pic.twitter.com/i5NEFzaNjo

