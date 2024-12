Συρία: Οι τζιχαντιστές έτοιμοι να καταλάβουν και την 4η μεγαλύτερη πόλη στη χώρα ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις νέες κωμοπόλεις της Συρίας κατέλαβαν αντάρτες.

Η κατάληψη των πόλεων αυτών έγινε καθώς οι αντάρτες υπό την τζιχαντιστική Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (XTΣ) αλλά και υποστηριζόμενοι από την Τουρκία αντικαθεστωτικοί συνεχίζουν την προέλασή τους στη Συρία και απέχουν τώρα κάπου 10 χλμ. από τη Χάμα, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ να εμπλακεί σε μια «γνήσια πολιτική διαδικασία» για να μην εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση.

Οι αντάρτες έχουν καταλάβει τις τελευταίες μέρες μεγάλα τμήματα του Χαλεπιού στη βόρεια Συρία καθώς και κωμοπόλεις και χωριά της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ, ενώ χθες υποστηρίζουν ότι σκότωσαν 50 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων κατά την άλωση 14 χωριών και κωμοπόλεων στο κέντρο, ανάμεσά τους τις Χαλφάγια, Ταϊμπάτ αλ Ιμάμ, Μααρντίς και Σοράν.

«Κατευθυνόμαστε προς τη Χάμα και μετά, αν το θέλει ο Αλλάχ, στη Χομς, στη Δαμασκό και θα απελευθερωθεί στη συνέχεια ολόκληρη η Συρία», δήλωσε ο Αμπού Άμπντο αλ Χαμάουϊ, μέλος της ΧΤΣ, την ώρα που ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και πολιτική λύση στη χώρα.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA της Συρίας οι δυνάμεις του Άσαντ έχουν εμπλακεί σε σφοδρές μάχες στην κεντρική επαρχία Χάμα και ενισχύουν τις θέσεις τους στην περιοχή, ενώ μαχητικά της Συριακής και της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Τόσο το αντιπολιτευόμενο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία, όσο και φιλοκυβερνητικά ΜΜε ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του Άσαντ ανακατέλαβαν χθες το χωριό Κανασέρ, που βρίσκεται πάνω σε αρτηρία προς το Χαλέπι.

Οργάνωση αρωγής προειδοποίησε ότι κάποιες περιοχές στη βόρεια Συρία αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων λόγω των εχθροπραξιών.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση στη Συρία απειλεί να σύρει τη χώρα πίσω στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου που μαίνεται επί σχεδόν 14 χρόνια», τόνισε η Ανγκελίτα Καρέντα, Περιφερειακή Διευθύντρια Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων.

«Οι απώλειες αμάχων αυξάνονται εξαιτίας των βομβαρδισμών και των αεροπορικών επιδρομών και χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί. Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών τους», είπε.

Στην ανατολική Συρία οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό τις κουρδικές πολιτοφυλακές, ανέφεραν ότι κατέλαβαν επτά χωριά από φιλοκυβερνητικούς μαχητές σε μια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις.

Eastern Syria: The US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) launched an offensive to seize Syrian regime-controlled territory in Deir ez Zor Province in eastern Syria. The fighting in eastern Syria risks further drawing in US forces deployed in the area. (1/2) https://t.co/eXiHXvNnMe pic.twitter.com/GRzl14VElf

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 4, 2024