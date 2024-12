Συρία: Τζιχαντιστές βανδάλισαν Ελληνορθόδοξη Εκκλησία 

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί μια ακόμα επίθεση σε Ελληνορθόδοξη Εκκλησία σε επαρχία της Συρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον λογαριασμό Greco-Levantines στο Χ ομάδες που πρόσκεινται στο HTS βεβήλωσαν την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην πόλη Al-Suqaylabiyah, στην επαρχία Χάμα της Συρίας. Πρόκειται για μια απο τις δύο χριστιανικές πόλεις στην περιοχή που εκκενώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση στην συγκεκριμένη εκκλησία καθώς κατά τα θυρανοιξιά της το 2022, τουλάχιστον ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί.

HTS factions desecrated the Hagia Sophia #Greek orthodox Church in #Al-Suqaylabiyah, in #Hama province’s countryside, vandalizing and destroying its contents, as shown in the video. pic.twitter.com/iUkffsrWRT

