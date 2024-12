Συρία: Viral η φωτογραφία του Άσαντ με μαγιό που βρήκαν οι τζιχαντιστές στο παλάτι του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σμα και οι αντικαθεστωτικοί μαχητές, έχουν καταλάβει το Χαλέπι.

Οι Τζιχαντιστές κατέλαβαν τη Χάμα της Συρίας: Αποχωρούν οι δυνάμεις του Άσαντ ΒΙΝΤΕΟ

Εκεί εισέβαλαν στο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ, δημοσιεύοντας σχετικά πλάνα από την έφοδό τους.

🚨JUST IN: A symbol of the Syrian rule in Aleppo captured: rebels broke into Assad's presidential palace pic.twitter.com/UC4GD5gSYj

Αυτό πάντως που προκάλεσε εντύπωση δεν ήταν τόσο η έφοδος τζιχαντιστών και αντικαθεστωτικών στο παλάτι του Άσαντ, όσο μια φωτογραφία του προέδρου από τα νεανικά του χρόνια, στην οποία απεικονίζεται με μαγιό.

Οι σχετικές φωτογραφίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και έγιναν viral σε λίγες μόνο ώρες.

Second picture was found the other day in a private residence of the Assad family in the city of #Aleppo, following the capture by rebel forces.#Syria. pic.twitter.com/4HCwTyqG8f

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 5, 2024