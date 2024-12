Οι Τζιχαντιστές κατέλαβαν τη Χάμα της Συρίας: Αποχωρούν οι δυνάμεις του Άσαντ ΒΙΝΤΕΟ

Ο στρατός της Συρίας αποσύρεται από τη στρατηγικής σημασίας πόλη, Χάμα, μετά την επέλαση των Τζιχαντιστών.

Η συμβολικής και στρατηγικής σημασίας κεντρική πόλη της Συρίας, εγκαταλείπεται, σύμφωνα με το CNN, στα χέρια των ανταρτών, μια δεύτερη σημαντική νίκη για έναν νεοσύστατο συνασπισμό τον αντιπολιτευτικών δυνάμεων που κατέλαβε επίσης το Χαλέπι την περασμένη εβδομάδα.

«Τις τελευταίες ώρες, με την εντατικοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ των στρατιωτών μας και των τρομοκρατικών ομάδων και την άνοδο ενός αριθμού μαρτύρων στις τάξεις μας, οι ομάδες αυτές κατάφεραν να διεισδύσουν σε διάφορα σημεία της πόλης και να εισέλθουν σε αυτήν», ανέφερε ο συριακός στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ανακαταλήφθηκε την περασμένη εβδομάδα από ομάδες ανταρτών μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση που ξεπέρασε τις δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και τις συμμαχικές πολιτοφυλακές.

Οι Τζιχαντιστές ανακοίνωσαν σήμερα ότι άρχισαν να εισέρχονται στη Χάμα της Συρίας παρά την αντεπίθεση που εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις.

Η Χάμα είναι σημαντική για τον Μπασάρ αλ Άσαντ και τον στρατό του για τη διασφάλιση της πρωτεύουσας της Συρίας, καθώς βρίσκεται στην οδική αρτηρία που οδηγεί στη Δαμασκό, κάπου 200 χιλιόμετρα νοτιότερα. Εξ’ ου και η σφοδρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους αντάρτες, των οποίων ηγούνται τζιχαντιστές, ώστε να εμποδίσει την κατάληψη τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Αλλά σύμφωνα με το CNN, η αντίσταση δεν ήταν αποτελεσματική.

Ο επικεφαλής των ανταρτών, Χάσαν Αμπντούλ Γάνι, έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντάρτες έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Χάμα. Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις απώθησαν επίθεση των ανταρτών ενώ και ο συριακός στρατός τόνισε ότι δεν υπάρχει αλήθεια στα λεγόμενα των ανταρτών.

Οι αντάρτες κατάφεραν χθες, Τετάρτη, το βράδυ να περικυκλώσουν σχεδόν τελείως τη Χάμα, ύστερα από την αιφνίδια επίθεση που εξαπέλυσαν από τον βορρά, η οποία τους επέτρεψε να καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού.

Northwest Syria: Fateh Mubin—a joint operations room led by HTS—is conducting a campaign to capture Hama City that appears to have several different subordinate objectives. 🧵⬇️ https://t.co/e72q9oA23S pic.twitter.com/PeGc6E0MUV

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 5, 2024