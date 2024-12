Συρία: Οι τζιχαντιστές ισχυρίζονται πως έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Χάμα ΒΙΝΤΕΟ

Οι Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να εισέρχονται στη Χάμα, μεγάλη πόλη της Συρίας.

Οι συριακές δυνάμεις με την υποστήριξη αεροπορικών επιδρομών από τη Ρωσία προσπαθούν να αποτρέψουν μια νέα νίκη των τζιχαντιστών και να ανακόψουν την προέλασή τους.

Ο επικεφαλής των ανταρτών, ο Χάσαν Αμπντούλ Γάνι, έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντάρτες έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Χάμα. Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις απώθησαν επίθεση των ανταρτών.

Και ο συριακός στρατός τόνισε ότι δεν υπάρχει αλήθεια στα λεγόμενα των ανταρτών.

Συρία: Συγκρούσεις μεταξύ στρατού και ανταρτών, ενισχυμένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στα περίχωρα ΒΙΝΤΕΟ

Οι αντάρτες, με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), προσπαθούν να εισέλθουν στη Χάμα από την Τρίτη και στη διάρκεια της νύκτας σημειώθηκαν σφοδρές μάχες με τον συριακό στρατό και υποστηριζόμενες από το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εξάλλου η ρωσική πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αντάρτες.

Οι αντάρτες κατέλαβαν το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, την προηγούμενη εβδομάδα και έκτοτε προελαύνουν προς τα νότια από το προπύργιό τους στη βόρεια Συρία. Την Τρίτη έφτασαν σε στρατηγικής σημασίας λόφο βόρεια της Χάμα και χθες Τετάρτη προχώρησαν προς τα ανατολικά και δυτικά προάστια της πόλης.

Syrian insurgents captured four new towns on Tuesday, bringing them closer to the central city of Hama, according to opposition activists.

Read more: https://t.co/RGdLF5l330 pic.twitter.com/wq4s43MdD6

— Sky News (@SkyNews) December 4, 2024