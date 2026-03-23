ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»

Σφοδρή κριτική στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η λογική τους δεν χτυπά τη ρίζα του προβλήματος. Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για επιλογές που αφήνουν ανέγγιχτη την αισχροκέρδεια και τα υπερκέρδη στην ενέργεια, επιμένοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδοματικές παρεμβάσεις.

23 Μαρ. 2026 14:54
Pelop News

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις για το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, αλλά ουσιαστικά τη συντηρούν μέσα από επιδοματικές λύσεις. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης επιδοτούν την ακρίβεια με την επιδοματική λογική τους», βάζοντας στο στόχαστρο τη γενικότερη κυβερνητική στρατηγική απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι το βασικό πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις διεθνείς πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αγγίζει τις δομικές αιτίες της ακριβής αγοράς. Όπως σημειώνει, η ρίζα του προβλήματος είναι η αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και οι μηχανισμοί που κρατούν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, με αποτέλεσμα οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης να γίνονται ακόμη πιο βαριές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση, το κόμμα υποστηρίζει ότι και τα μέτρα που είχαν προηγηθεί, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη λιανική και σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, αποδείχθηκαν ανεπαρκή και δεν ήταν σε θέση να αναχαιτίσουν μια άνοδο τιμών που, όπως λέει, υπερβαίνει πλέον τις αντοχές της πλειονότητας των πολιτών. Η κριτική εστιάζει στο ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τροφοδοτούν τα πολύ υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί παράλληλα να ενισχύσει την κριτική του με αναφορές στο τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι χώρες όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία επιλέγουν μειώσεις φόρων, ενώ στην Ελλάδα -όπως σημειώνει- η κυβέρνηση περιορίζεται σε επιδόματα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αναδείξει, κατά την άποψή του, την υστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις απέναντι στην ακρίβεια.

Παρά τη σκληρή κριτική, η Κουμουνδούρου διευκρινίζει ότι καμία παροχή προς τους πιο ευάλωτους δεν είναι περιττή. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται πολύ πιο σταθερά και βαθιά μέτρα προστασίας, που να θωρακίζουν πραγματικά τα νοικοκυριά απέναντι στην υπέρμετρη ακρίβεια, στις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις και κυρίως -όπως τονίζει- στην αυθαιρεσία των ισχυρών της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει και στις τέσσερις τροπολογίες που έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή, παρουσιάζοντάς τες ως μια πιο ολοκληρωμένη και κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωσή του στα νησιά, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά μαζί με ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

Η ανακοίνωση κλείνει με ευθεία πολιτική αιχμή προς τον πρωθυπουργό, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι από τις σημερινές ανακοινώσεις κατέστη σαφές πως η κυβέρνηση «μένει και θα μένει στο πλευρό» των καρτέλ και των μεσαζόντων. Με αυτή τη διατύπωση επιχειρεί να μετατρέψει την αντιπαράθεση για την ακρίβεια σε κεντρικό πολιτικό πεδίο σύγκρουσης, συνδέοντάς τη με το γενικότερο αίτημα για πολιτική αλλαγή και για μια διαφορετική διακυβέρνηση, που -όπως αναφέρει- θα στηρίζει την κοινωνική πλειοψηφία και όχι τους ισχυρούς της αγοράς.

