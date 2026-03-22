ΣΥΡΙΖΑ κατά Κυβέρνησης για την προσαγωγή νεολαίων της Νέας Αριστεράς για το πανό

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό των προσαγωγών 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, οι νεαροί συμμετείχαν σε ειρηνική κινητοποίηση με αντιπολεμικό χαρακτήρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών και την προσαγωγή τους.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου του, εκφράζοντας ανησυχία για τη διαχείριση της υπόθεσης και θέτοντας ζήτημα σεβασμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Στην τοποθέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ποινικοποίησης, ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνικές πολιτικές ενέργειες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών και να αποφεύγει πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντείνουν την κοινωνική ένταση ή περιορίζουν τη δημόσια έκφραση.

Το Σάββατο το βράδυ είχε καταγγείλει το γεγονός και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη Νέα Αριστερά:

«Μέλη της Νεολαία Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στην πόλη με αντιπολεμικό μήνυμα για τον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου στο Ιράν.

Για αυτό τον λόγο κρατούνται τώρα από την Αστυνομία με σκοπό να προσαχθούν στην Ασφάλεια.

Από πότε η έκφραση αντιπολεμικής άποψης αποτελεί λόγο κράτησης; Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου και να μετατρέπει την χώρα μας σε προτεκτοράτο;

Η προσκόλληση της κυβέρνησης στα συμφέροντα ΗΠΑ και Ισραήλ είναι πάνω από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαμαρτυρίας;

Ρητορικές ερωτήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που μας έχει εμπλέξει κανονικά σε έναν αδιανόητο πόλεμο.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς από τις αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους η κυβέρνηση να σταματήσει να ξεφτιλίζει τη δημοκρατία σε αυτό τον τόπο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



