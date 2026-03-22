ΣΥΡΙΖΑ: Με πλειοψηφία η γραμμή συνεργασιών – Εσωκομματικές αιχμές από την πλευρά Πολάκη

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, αλλά με σαφείς εσωκομματικές διαφοροποιήσεις, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές των προοδευτικών συνεργασιών.

Η ηγετική ομάδα, υπό τον πρόεδρο Σωκράτης Φάμελλος, εξασφάλισε άνετη πλειοψηφία για την εισήγησή της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διατήρησης ανοικτών διαύλων με όμορους πολιτικούς χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά, αλλά και με πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί στρατηγική επιλογή εδώ και έναν χρόνο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης, απορρίπτοντας παράλληλα «κινήσεις τακτικής», όπως οι αποσπασματικές επιστολές συνεργασίας.

«Μπλοκ» διαφωνίας από 34 στελέχη

Στον αντίποδα, ομάδα 34 στελεχών με επικεφαλής τον Παύλος Πολάκης κατέθεσε ξεχωριστό κείμενο, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη στρατηγική της ηγεσίας.

Η πλευρά Πολάκη ζητά σαφή και άμεση πρωτοβουλία: γραπτή πρόσκληση προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις –μεταξύ αυτών το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Αλέξης Τσίπρας– με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δύο έως δυόμισι μηνών για την κατάληξη σε κοινή εκλογική διακήρυξη.

Όπως υποστηρίζουν, η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία και όχι προϊόν παρασκηνιακών συνεννοήσεων, ενώ προειδοποιούν για τον κίνδυνο επανάληψης λαθών του 2023.

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ να επισπεύσει τις εξελίξεις»

Ξεχωριστή παρέμβαση πραγματοποίησε ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς, ο οποίος δεν συντάχθηκε με την πλευρά Πολάκη, προτείνοντας ωστόσο επιτάχυνση των πρωτοβουλιών.

Ο κ. Παππάς υπογράμμισε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει ως «επισπεύδουσα δύναμη», απευθύνοντας σαφές κάλεσμα συνεργασίας σε κόμματα και προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, ενώ απέρριψε τόσο τη λογική της απομόνωσης όσο και εκείνη της αυτοδιάλυσης.

Κριτική σε ΠΑΣΟΚ και αναφορές στον ρόλο Τσίπρα

Στο ίδιο μήκος κύματος με την ηγεσία κινήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την επιλογή αυτόνομης πορείας.

Όπως ανέφερε, η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνεται στα πολιτικά δεδομένα, κάνοντας λόγο για «προσχηματικές προσκλήσεις διαλόγου». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στις εξελίξεις.

Στο φόντο η μάχη για την πολιτική κυριαρχία

Η συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή ανέδειξε το στρατηγικό δίλημμα του κόμματος: συντεταγμένη πορεία προς συνεργασίες με σαφές πλαίσιο ή πιο επιθετική πρωτοβουλία για άμεση συγκρότηση εκλογικού μετώπου.

Παρά τις διαφωνίες, η απόφαση της πλειοψηφίας διατηρεί ζωντανό το σενάριο των προοδευτικών συνεργασιών, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

