ΣΥΡΙΖΑ: «Πανευρωπαϊκή πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων»

Για «πανευρωπαϊκή πρωτιά στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το οικονομικό αδιέξοδο που, όπως υποστηρίζει, πλήττει τη μεσαία τάξη και τον επιχειρηματικό κόσμο.

«Η πανευρωπαϊκή πρωτιά και στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αποτελεί άλλο ένα “επίτευγμα” της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βυθίζεται σε κύμα “λουκέτων” εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η κατάσταση στην αγορά έχει επιδεινωθεί δραματικά, εξαιτίας των αβάσταχτων ενοικίων, του υψηλού κόστους ενέργειας και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης, ενώ κάνει λόγο για κυβέρνηση «σύμμαχο των καρτέλ και εχθρό των μικρομεσαίων».

Επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι: «Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ τόσο στο τρίτο τρίμηνο του 2025 όσο και συνολικά από το 2021. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση των “λουκέτων” κατά 47,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο».

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας πίσω την Πολωνία και την Τσεχία, με αυξήσεις 17,3% και 17,2% αντίστοιχα.

Αναφορικά με την τετραετία 2021-2025, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν κατά 572,6%, κάνοντας λόγο για «τραγική αποτύπωση της οικονομικής κατηφόρας της χώρας».

Το πολιτικό μήνυμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ζητώντας πολιτική αλλαγή, δηλώνοντας ότι «μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνική πλειοψηφία και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα στενάζουν».

«Τα λουκέτα στα μαγαζιά αποτυπώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατηφόρα της χώρας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



