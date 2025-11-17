ΣΥΡΙΖΑ: «Πανευρωπαϊκή πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων»

Με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τη ραγδαία αύξηση των πτωχεύσεων στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε οικονομική ασφυξία και κοινωνική κατάρρευση.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πανευρωπαϊκή πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων»
17 Νοέ. 2025 14:48
Pelop News

Για «πανευρωπαϊκή πρωτιά στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το οικονομικό αδιέξοδο που, όπως υποστηρίζει, πλήττει τη μεσαία τάξη και τον επιχειρηματικό κόσμο.

«Η πανευρωπαϊκή πρωτιά και στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αποτελεί άλλο ένα “επίτευγμα” της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βυθίζεται σε κύμα “λουκέτων” εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η κατάσταση στην αγορά έχει επιδεινωθεί δραματικά, εξαιτίας των αβάσταχτων ενοικίων, του υψηλού κόστους ενέργειας και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης, ενώ κάνει λόγο για κυβέρνηση «σύμμαχο των καρτέλ και εχθρό των μικρομεσαίων».

Επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι: «Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ τόσο στο τρίτο τρίμηνο του 2025 όσο και συνολικά από το 2021. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση των “λουκέτων” κατά 47,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο».

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας πίσω την Πολωνία και την Τσεχία, με αυξήσεις 17,3% και 17,2% αντίστοιχα.

Αναφορικά με την τετραετία 2021-2025, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν κατά 572,6%, κάνοντας λόγο για «τραγική αποτύπωση της οικονομικής κατηφόρας της χώρας».

Το πολιτικό μήνυμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ζητώντας πολιτική αλλαγή, δηλώνοντας ότι «μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνική πλειοψηφία και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα στενάζουν».

«Τα λουκέτα στα μαγαζιά αποτυπώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατηφόρα της χώρας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ και κομματικό «θαύμα»
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ