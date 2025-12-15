Σύσκεψη στην Αθήνα για το μέλλον του Οδοντωτού, συνάντηση Δημάρχων με Κυρανάκη

Μετά τις έντονες κινητοποιήσεις και τη διπλή διαμαρτυρία σε Διακοπτό και Καλάβρυτα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, προγραμματίζει συνάντηση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με τους δημάρχους Αιγιαλείας, Τάκη Ανδριόπουλο, και Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, για το μέλλον του ιστορικού οδοντωτού σιδηροδρόμου. Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της αναστολής των απογευματινών δρομολογίων από την Hellenic Train, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι δύο δήμαρχοι είχαν επισκεφθεί ήδη το υπουργείο Μεταφορών, τονίζοντας την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής, σε λειτουργία, καθώς αποτελεί όχι μόνο συγκοινωνιακό μέσο αλλά και σημαντικό τουριστικό, πολιτιστικό και οικονομικό πόρο για τη Δυτική Ελλάδα. Η επικείμενη συνάντηση θα εξετάσει τα νέα δεδομένα, εν μέσω ενός ευρύτερου διεκδικητικού μετώπου που έχει συγκροτηθεί από την Περιφέρεια, τους δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και παραγωγικούς φορείς, με στόχο την προστασία και την αναβάθμιση της γραμμής του Οδοντωτού.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Η Hellenic Train έχει προχωρήσει στο παρελθόν μονομερώς σε μειώσεις δρομολογίων, ενώ υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα περαιτέρω περικοπών, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και στους εμπλεκόμενους φορείς. Η υποβάθμιση της γραμμής, όπως τονίστηκε, πλήττει όχι μόνο τη λειτουργία του Οδοντωτού ως συγκοινωνιακού μέσου αλλά και τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, αφού η διαδρομή του τρένου θεωρείται από τις πιο γραφικές και ιστορικές στην Ευρώπη.

Η κινητοποίηση της περασμένης Δευτέρας συγκέντρωσε κατοίκους, συλλόγους και φορείς της περιοχής, ενώ στην πρώτη γραμμή βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο ίδιος τόνισε: «Βρεθήκαμε σε Διακοπτό και Καλάβρυτα, στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διατήρηση και αναβάθμιση του Οδοντωτού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, διεκδικούμε το αυτονόητο: τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μοναδικού ιστορικού τρένου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη. Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε».

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης υπογράμμισαν ότι η προστασία του Οδοντωτού απαιτεί συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των δρομολογίων, αλλά και η διατήρηση της μοναδικότητας και της ιστορικής αξίας του τρένου. Η κινητοποίηση αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και την Περιφέρεια, με στόχο την αναβάθμιση και προστασία ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Δυτικής Ελλάδας.

Η επικείμενη συνάντηση της Τετάρτης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στην άμεση διασφάλιση των δρομολογίων όσο και στην εκπόνηση ενός σχεδίου μακροπρόθεσμης συντήρησης και ανάπτυξης της ιστορικής γραμμής, που αποτελεί κρίσιμο πόλο έλξης για την περιοχή και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και οικονομικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για μια πιο υπεύθυνη, συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση του Οδοντωτού, ώστε να αποφευχθούν νέες υποβαθμίσεις και να ενισχυθεί η διασύνδεση της ιστορικής γραμμής με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη.

