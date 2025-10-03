Σύσκεψη ΤΕΣΟΠΠ στον Δήμο Καλαβρύτων

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Καλαβρύτων υπό τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας- Δ.Ε. Καλαβρύτων- Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Φλογερά Ευθύμιο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλαβρύτων εν όψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου.

Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και ο σχεδιασμός επιχειρησιακού σχεδίου που περιλαμβάνει πρόληψη, σχέδια άμεσης επέμβασης, κατανομή αρμοδιοτήτων και γενικό συντονισμό για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Παραβρέθηκαν: ο Διοικητής της Π.Υ. Καλ/των κ. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, ο Διοικητής του Α.Τ. Καλ/των κ. Σταθούλιας Βασίλειος, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Α.Τ. Κλειτορίας κ. Βλάχος Αλέξανδρος, η Δασάρχης κ. Κολλύρου Αικατερίνη, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαβρύτων κ. Λοτσάρης Κων/νος, ο νόμιμος αντικαταστάτης του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς του ΚΕΤΧ Πατρών (διαδικτυακά), ο δημοτικός υπάλληλος – υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Λεχουρίτης Αλέξιος, ο δημοτικός υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας κ. Νικολακόπουλος Ιωάννης, ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλ/των κ. Άγριος Αλέξιος και οι εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου κ. Ζέρβας Χρήστος και κ. Φιλιππακόπουλος Χρήστος.

