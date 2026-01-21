Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε ισχυρή σύσταση προς τους κτηνοτρόφους για τον εμβολιασμό των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
21 Ιαν. 2026 13:11
Pelop News

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του το ΥΠ.Α.Α.Τ., συστήνει ισχυρά τον εμβολιασμό των ζώων για την αντιμετώπισή της νόσου του καταρροϊκού πυρετού και αναφέρει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια κατά των οροτύπων 3,4 και 8 διατίθενται από τα:

  • Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (τα οποία εκτελούν μόνο συνταγές άλλων)
  • Κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (τα οποία απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων)
  • Ιδιωτικά κτηνιατρεία ή κλινικές ζώων (οι κτηνίατροι αυτών απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων)
  • Κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των Ομάδων Παραγωγών
  • Φαρμακεία (τα οποία εκτελούν μόνο συνταγές άλλων).

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να επικοινωνήσουν με τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζονται προκειμένου να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το εμβολιασμό των ζώων τους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

