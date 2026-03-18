Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι

Το αίσθημα του μετεωρισμού, το γνωστό φούσκωμα, είναι μία από τις πιο συχνές ενοχλήσεις της καθημερινότητας. Προκαλεί δυσφορία, δίνει την αίσθηση πρησμένης κοιλιάς και πολλές φορές επηρεάζει ακόμη και το πώς νιώθουμε με τα ρούχα μας. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται και με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, μία από τις πιο συχνές πεπτικές διαταραχές στους ενήλικες.

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ήδη ποιες τροφές τους ενοχλούν και προσπαθούν να τις περιορίσουν. Αν όμως το φούσκωμα είναι συχνό και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα, χρειάζεται ιατρική καθοδήγηση. Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένα βότανα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και μπορούν να ενταχθούν υποστηρικτικά στην προσπάθεια για πιο ήρεμο πεπτικό σύστημα.

Τα βότανα μπορούν να καταναλωθούν ως αφέψημα, δηλαδή βράζοντας ένα κουταλάκι του γλυκού από το βότανο σε ένα φλιτζάνι νερό. Η κατανάλωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνήθως τα δύο αφεψήματα την ημέρα.

Μέντα

Η μέντα (Mentha piperita) είναι γνωστή για τη χωνευτική της δράση και χρησιμοποιείται συχνά για την ανακούφιση πεπτικών ενοχλήσεων, ακόμη και συμπτωμάτων του ευερέθιστου εντέρου. Βοηθά στη χαλάρωση του εντέρου, μειώνει τον πόνο και περιορίζει το φούσκωμα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές κουζίνες του κόσμου σερβίρεται μετά το γεύμα, καθώς διευκολύνει τη χώνεψη και φρεσκάρει και την αναπνοή.

Μελισσόχορτο

Το μελισσόχορτο θεωρείται καλή επιλογή για όσους ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις στο στομάχι, ειδικά όταν αυτές επιδεινώνονται από το άγχος και την πίεση. Το λεμονάτο του άρωμα, με ήπιες νότες μέντας, το κάνει ευχάριστο ως ρόφημα, ενώ παραδοσιακά συνδέεται τόσο με την ηρεμία του στομάχου όσο και με τη χαλάρωση.

Δυόσμος

Ο δυόσμος, όπως και η μέντα, έχει χαλαρωτική δράση στο πεπτικό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται για να «μαλακώσει» το στομάχι και να ανακουφίσει από καούρες, δυσφορία και φούσκωμα, ιδιαίτερα μετά από βαρύ γεύμα.

Γλυκάνισος

Οι σπόροι του γλυκάνισου έχουν σπασμολυτική και ήπια καθαρτική δράση. Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από πόνο στο στομάχι, κράμπες και κοιλιακή ένταση, ενώ θεωρούνται από τις πιο κλασικές φυσικές επιλογές για το φούσκωμα.

Χαμομήλι

Το χαμομήλι είναι από τα πιο γνωστά και ήπια φαρμακευτικά φυτά. Ένα αφέψημά του μετά από γεύμα μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση του τυμπανισμού και της κοιλιακής ενόχλησης, ενώ παράλληλα έχει και ελαφρώς διουρητική δράση. Γι’ αυτό και παραμένει μία από τις πιο σταθερές επιλογές για ήπια πεπτική ανακούφιση.

Τροφές που μπορεί να εντείνουν το φούσκωμα

Οι τροφές που προκαλούν φούσκωμα δεν είναι ίδιες για όλους, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες που συχνά ενοχλούν περισσότερο. Ανάμεσά τους είναι:

όσπρια όπως φακές, φασόλια και ρεβίθια

λαχανικά όπως αγκινάρες, σπαράγγια, λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο, κουνουπίδι και πράσα

πιπεριές, μπιζέλια, αγγούρι, κρεμμύδι

ανθρακούχα ποτά

καλαμπόκι και προϊόντα από σιτάρι ολικής άλεσης

γάλα, μαλακά τυριά, παγωτό και γενικά τρόφιμα που περιέχουν λακτόζη

Το βασικό είναι να εντοπίσει ο καθένας ποιες τροφές τον ενοχλούν περισσότερο και να τις αποφεύγει, ειδικά όταν θέλει να περιορίσει το φούσκωμα και να νιώθει πιο άνετα μέσα στη μέρα.

