Τα 7+1 πράγματα που πρέπει να κάνετε  την πρώτη ημέρα του χρόνου

Σε λίγες ώρες θα βρισκόμαστε πλέον στην πρώτη μέρα του 2026 και πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι να κάνουν την πρώτη ημέρα για να τους πάει γούρι όλη η χρονιά.

Στην Ελλάδα συμπίπτει με τον εορτασμό του Αγίου Βασιλείου και είναι επίσημη αργία του κράτους. Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο το οποίο ακολουθεί η χώρα μας, η πρώτη μέρα του έτους είναι η 1η Ιανουαρίου και έχει συνδεθεί με αρκετά έθιμα και «τελετουργίες», οι οποίες θεωρείται ότι φέρνουν καλοτυχία, πλούτο και αγάπη.

Δεν θα ήταν κακό λοιπόν, φέτος να βεβαιωθείτε ότι τηρήσατε μερικές από τις πιο κοινές προλήψεις της παραμονής της Πρωτοχρονιάς που παρουσιάζουμε παρακάτω, ώστε να έχετε την πιο ευτυχισμένη χρονιά!

Το pelop.gr σας παρουσιάζει τα βασικότερα από αυτά που συνηθίζονται κάθε πρωτοχρονιά.

-Να βρείτε το φλουρί στη Βασιλόπιτα

Την πρώτη μέρα του χρόνου ή το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς και αφού αλλάξει ο χρόνος, οι φίλοι και η οικογένεια που γιορτάζουν μαζί, κόβουν μια πίτα, στην οποία μέσα υπάρχει ένα φλουρί. Ο νοικοκύρης του σπιτιού, συνήθως αφιερώνει τα πρώτα κομμάτια της πίτας στον Χριστό, τον φτωχό και τον Άγιο Βασίλειο και μετά μοιράζει τα υπόλοιπα κομμάτια στα μέλη της οικογένειας.

Η παράδοση λέει ότι όποιος κερδίσει το φλουρί, θα είναι ο τυχερός της νέας χρονιάς. Το έθιμο αυτό μας κληροδοτήθηκε από τα αρχαία ελληνορωμαϊκά χρόνια, όπου σε γιορτή αφιερωμένη στον θεό Κρόνο, μοίραζαν γλυκά στα οποία είχαν βάλει μέσα νομίσματα. Όποιος έβρισκε τα νομίσματα, ήταν ο τυχερός της παρέας.

-Να σπάσετε ένα ρόδι

Αυτό το λαχταριστό κόκκινο φρούτο θεωρείται σύμβολο καλής τύχης και ευημερίας σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Το έθιμο του να σπάνε οι νοικοκύρηδες του σπιτιού ένα ρόδι μέσα ή έξω από το σπίτι, μετράει πολλά χρόνια παράδοσης, αφού το ρόδι θεωρούνταν από την αρχαιότητα, σύμβολο της γονιμότητας και της καλής τύχης. Οι πιο προχωρημένοι τρώνε και τα σπόρια για να φέρουν την καλή τύχη στο δρόμο τους την επόμενη χρονιά.

-Να σας κάνει ποδαρικό κάποιος «γουρλής»

Στη χώρα μας δίνουμε μεγάλη σημασία στο ποιος θα μας κάνει ”ποδαρικό” για τη νέα χρονιά. Πολλές οικογένειες βάζουν τα παιδιά να τους κάνουν ποδαρικό θεωρώντας πως είναι πιο τυχερά επειδή είναι αθώα και αγνά. Καλό είναι να συμπαθείτε το πρόσωπο που θα μπει πρώτο στο σπίτι σας και μάλιστα με το δεξί, ώστε η χρονιά σας να πάρει την αύρα του.

-Να περιχύσετε μέλι σε ένα πιάτο

Σύμφωνα με μια πεποίθηση που χρονολογείται από τους ρωμαϊκούς χρόνους, το μέλι εξασφαλίζει γλυκύτητα για το επόμενο έτος. Για να μοιραστείτε αυτήν την καλή τύχη με τους φίλους και την οικογένειά σας προσθέστε στο μενού σας ένα πιάτο που να περιλαμβάνει μέλι

-Να ανοίξετε τις πόρτες και τα παράθυρα

Αν και μπορεί να έχει κρύο έξω, το έθιμο απαιτεί να αφήνουμε τα παράθυρα ανοιχτά ώστε το παλιό έτος να βγει και το νέο να μπει. Έτσι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανοίξτε την πόρτα του σπιτιού σας για να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά.

-Να δώσετε και να πάρετε ένα φιλί τα μεσάνυχτα

Το γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλοι σπεύδουμε να φιλήσουμε κάποιον αγαπημένο μας δεν έχει να κάνει μόνο με τον ενθουσιασμό για τη νέα χρονιά. Όπως πιστεύεται, το να φιλήσεις κάποιον που αγαπάς καθώς το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, εξασφαλίζεις ότι αυτά τα συναισθήματα θα συνεχιστούν για τους επόμενους 12 μήνες.

-Να έχετε μετρητά στο πορτοφόλι σας

Για να έχετε οικονομική ευημερία τη νέα χρονιά φροντίστε να σας βρει η αλλαγή του χρόνου με γεμάτο το πορτοφόλι σας. Επίσης, μην δανείζετε χρήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και μην ξεκινάτε τη νέα χρονιά με απλήρωτα χρέη, διαφορετικά θα δημιουργήσετε προηγούμενο για τους επόμενους μήνες.

-Να γεμίσετε τα ντουλάπια του σπιτιού σας

Θεωρείται κακή τύχη να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά με άδεια τα ντουλάπια της κουζίνας σας , καθώς σηματοδοτεί φτώχεια και κακουχίες. Καλό είναι να σας βρει η νέα χρονιά με τα απαραίτητα αγαθά ώστε η χρονιά σας να έχει αφθονία, υλική και συναισθηματική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



