Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
- Επιβλητική εμφάνιση και νίκη με 74-60! Η ΕΑΠ εύκολα 92-62 τον Ηρακλή Πύργου, συνεχής η ενημέρωση
Για μεγάλα πράγματα τα Αραχωβίτικα/Ακταίο νίκησαν 74-60 τον Κεραυνό Αιγίου στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10η Αγωνιστική
Ηρακλής Πύργου-ΕΑΠ 62-92
Διαγόρας-Ανδραβίδα 82-64
ΠΑΣ Ναυπάκτου- Αστέρας Τέμενης 42-65
Κεραυνός Αιγίου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 60-74
Δύμη-Αίολος Αγυιάς 83-80
Απολλωνιάδα-ΑΕ Ροϊτίκων 63-83
Νέοι Γλαύκου-Ολυμπιάδα 62-79
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News