Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Για μεγάλα πράγματα τα Αραχωβίτικα/Ακταίο νίκησαν 74-60 τον Κεραυνό Αιγίου στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10η Αγωνιστική

Ηρακλής Πύργου-ΕΑΠ 62-92

Διαγόρας-Ανδραβίδα 82-64

ΠΑΣ Ναυπάκτου- Αστέρας Τέμενης 42-65

Κεραυνός Αιγίου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 60-74

Δύμη-Αίολος Αγυιάς 83-80

Απολλωνιάδα-ΑΕ Ροϊτίκων 63-83

Νέοι Γλαύκου-Ολυμπιάδα 62-79

