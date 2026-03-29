Τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση και πάλι πρωταθλητές Ελλάδα και Κύπρου – Φωτογραφίες

Η ομάδα μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας και Κύπρου για το 2026, καθώς νίκησε με σκορ 90-81 τα Εκπαιδευτήρια Υπατία στον μεγάλο τελικό των Πανελληνίων Σχολικών αγώνων μπάσκετ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ που φιλοξενήθηκε στο Λύκειο Κύκκου Πάφου.

Θυμίζουμε ότι το πατρινό συγκρότημα απαρτίζεται από τους ταλαντούχους παίκτες του Προμηθέα και του θυγατρικού Προμηθέα 2014 που συμμετέχει με πρωταγωνιστική παρουσία στη National League 1. Προπονητής είναι ο Ομοσπονδιακός προπονητής των Κλιμακίων της ΕΣΚΑ-Η Γιάννης Δίπλαρος, ενώ η ομάδα δέχθηκε και τις συμβουλές του Κώστα Χουντή, μέλους του σταφ του Προμηθέα 2014.

Η σχετική ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση αναφέρει τα εξής: «Μια χρονιά γεμάτη προπονήσεις, αγώνες, κόπο και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες! Περήφανοι για την ομάδα μας που κατάφερε να φτάσει ξανά στην κορυφή, χαρούμενοι για όλα όσα έζησαν και ζήσαμε μαζί! Συνεχίζουμε με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια προσπάθεια. Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους. Ραντεβού στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στη Σερβία!».

