Τα ελληνικά και η πρόσκληση στον κόσμο του Αμερικανού γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιν Άλεν, ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικό το παιχνίδι που θα παίξει η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Έσπερο Καλλιθέας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της National League 1 και θα είναι το πρώτο φετινό που θα δώσει εντός έδρας η Ένωση.

Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!

Μάλιστα ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας της Πάτρας, Ράιν Άλεν, απευθύνει πρόσκληση στα Ελληνικά στο κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά τους. Δείτε το σχετικό post και το βίντεο που ανέβασε στα social media η Ένωση:

«Ο Ryan Allen δίνει ραντεβού με τους φίλους της @ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Κλειστό Γήπεδο της ΑΕΓΕΠ για το πρώτο φετινό παιχνίδι της Ένωσης στην έδρα της!

Με ανεβασμένη ψυχολογία και αναπτερωμένο ηθικό μετά το διπλό στα Ιλίσια η Ένωση θέλει να συνεχίσει νικηφόρα κόντρα στον Έσπερος Καλλιθέας και να αρχίσει να χτίζει σερί νικών.

Σας περιμένουμε!»

