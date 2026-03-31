Τα Εμιράτα επιχειρούν να πλήξουν την οικονομία του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχειρούν να πλήξουν την οικονομία του Ιράν έπειτα από το μπαράζ επιθέσεων που έχουν δεχθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, τα ΗΑΕ είναι μία από τις χώρες που έχει δεχθούν τα περισσότερα πλήγματα από την Τεχεράνη, σε μία προσπάθειά της να αυξήσει την πίεση και να καταστρέψει θέσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται.

Ως απάντηση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε δέσμη μέτρων για να οδηγήσουν στο χείλος του γκρεμού την οικονομία του Ιράν. Ακύρωσαν μαζικά βίζες Ιρανών που μένουν στη χώρα, ενώ ανέστειλαν τη λειτουργία ιδρυμάτων που συνδέονται με το Ιράν. Χιλιάδες Ιρανοί (είτε κάτοικοι των ΗΑΕ, είτε τουρίστες), έχουν αποκλειστεί ενώ οι περιουσίες τους που ξεπερνούν τα 330 δισ. δολαρίων, είναι στον «αέρα».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν επιβεβαιώσει τα παραπάνω στοιχεία.

Τα ΗΑΕ παραμένουν ο μοναδικός κόμβος που συνδέει το Ιράν με την παγκόσμια οικονομία. Εκμεταλλευόμενο αυτή τη θέση και ως απάντηση στις αλλεπάλληλες επιθέσεις, το Άμπου Ντάμπι προσπαθεί να αποκλείσει την Τεχεράνη ώστε να σταματήσει η χρηματοδότηση της οικονομίας της.

Ιρανοί που μίλησαν στο «Iran International», αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες ακυρώθηκαν οι βίζες παραμονής τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι Ιρανοί κάτοικοι των ΗΑΕ φτάνουν τους 600.000. Οι περιουσίες τους από την άλλη αγγίζουν τα 330 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Global Net Work.

Αρκετοί Ιρανοί παραμένουν αποκλεισμένοι από τις «νέες πατρίδες» τους, ψάχνοντας τρόπο να γυρίσουν στα σπίτια και στις δουλειές τους στα ΗΑΕ.

Πέρα από τους κατοίκους, έχουν γίνει και ακυρώσεις στις τουριστικές βίζες Ιρανών που ταξιδεύουν στα ΗΑΕ.

Μιλώντας στο «Iran International» αρκετά άτομα περιέγραψαν ξαφνικές ακυρώσεις κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Ένας Ιρανός κάτοικος είπε ότι αφού έφυγε για την Ινδία με την οικογένειά του, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, διαπίστωσε ότι η άδεια παραμονής του είχε ανακληθεί, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του που δεν κατάγονταν από το Ιράν, μπορούσαν ακόμη να επιστρέψουν.

Ένας άλλος είπε ότι η άδεια παραμονής του που συνδεόταν με 10ετή «χρυσή βίζα» είχε ακυρωθεί ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό. Άλλος Ιρανός με έδρα το Λονδίνο και βίζα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι ανακάλυψε ότι η άδεια παραμονής του στα ΗΑΕ είχε ανακληθεί πριν ταξιδέψει στο Ντουμπάι.

Το Ιράν μέχρι σήμερα έχει εκτοξεύσει 393 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και 1.835 drones προς τα ΗΑΕ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 171. Μέσα σε αυτούς και Ιρανοί υπήκοοι, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Πέρα από τις ακυρώσεις των βίζα, οι αρχές των ΗΑΕ ανέστειλαν τη λειτουργία ιδρυμάτων που συνδέονται με το Ιράν όπως του ιρανικού νοσοκομείου, του «Gemayra» που λειτουργούσε για 54 χρόνια στα ΗΑΕ, 5 ιρανικών σχολείων, τη Λέσχη Ιρανών καθώς και το τζαμί Ιμάμ Χοσεΐν.

Το προσωπικό αυτών των μονάδων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ορισμένου ιατρικού προσωπικού δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη βίζα για να παραμείνει στα ΗΑΕ.

Αρκετοί από αυτούς που είδαν τις βίζες τους να ακυρώνονται, προσπαθούν να επιστρέψουν στο εμπόλεμο Ιράν μέσω του Αφγανιστάν.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, τα ΗΑΕ πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία εταιρειών – βιτρινών με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εμπορικών συναλλαγών ενώ «πάγωσαν» και ιρανικές περιουσίες που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες.

Για χρόνια, τα ΗΑΕ λειτουργούσαν ως χρηματοοικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναζητούσαν «καταφύγιο» από τις δυτικές κυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη μπορούσε να συνεχίζει να πουλά πετρέλαιο στο εξωτερικό και να χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπλων κα.

Το Ιράν πέρα από τις επιθέσεις, συνεχίζει και κρατά «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως θα βομβαρδίσει οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο περάσει από την περιοχή, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και νέα κρίση στη παγκόσμια οικονομία.

