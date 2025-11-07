Τα κινητά «μιλούν» για το μακελειό στα Βορίζια, οι συνομιλίες, ο οπλισμός, οι διαδρομές των αυτοκινήτων

Πλέον από σήμερα(7/11/20256) περνούν στην ΕΛΑΣ στη δεύτερη φάση των ερευνών που θα φωτίσουν όλα τα σκοτεινά σημεία γύρω από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια του Ηρακλείου, αλλά και το σημείο που έχουν κρύψει οι εμπλεκόμενοι τα όπλα που χρησιμοποιήσαν στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου του 2025.

Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές από βιντεοληπτικό υλικό, έρευνες σε σπίτια κι απόκρημνες πλαγιές, αλλά κι από τις μαρτυρικές καταθέσεις κατάφεραν να φτάσουν στα άτομα που σκόρπισαν το θάνατο και τον τρόμο στο χωριό του Ψηλορείτη.

Οκτώ άνδρες ηλικίας από 19 έως 48 ετών φαίνεται να σήκωσαν περίστροφα, καλάσνικοφ, καραμπίνες και να πυροβολούσαν για μια περίπου ώρα στην πλατεία και στους δρόμους των Βοριζίων.

Ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιάδακη πέφτουν νεκροί από τις εκατοντάδες ριπές, ενώ άλλοι τρείς τραυματίζονται. Έως τώρα έχει διαπιστωθεί ότι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη συμμετείχαν πέντε άτομα και τρία από τους Καργάκηδες.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρωτοφανές περιστατικό ξεκίνησε στις 22:30 το βράδυ της 31ης Νοεμβρίου με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου Γ. Φραγκιαδάκη. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη οι δύο συλληφθέντες Γιάννης και Ανδρέας Φραγκιαδάκης γαζώνουν με όπλα τους δύο σπίτι της αντίπαλης φαμίλιας. Έντεκα ώρες μετά ξεσπά η μάχη, με νεκρούς και τραυματίες ενώ οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να κρύψουν γεγονότα αλλά και τα φονικά τους όπλα. Τα κομμάτια του παζλ γύρω από την ανθρωπογραφία της αιματηρής συμπλοκής μέσα σε πέντε ημέρες συγκεντρώνονται, ωστόσο λείπουν τα σημεία που φανερώνουν τον οπλισμό.

Έτσι τα κινητά τηλέφωνα και τα δρομολόγια αυτοκίνητων λίγο μετά από το περιστατικό μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί με τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων, τις επισυνδέσεις αλλά και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις συνομιλίες αλλά και τα σημεία που βρέθηκαν οι εμπλεκόμενοι μετά το μακελειό. Παράλληλα ψάχνουν να δουν πια αυτοκίνητα έφυγαν από το χωρίο από τις 12 και μετά το μεσημέρι της 1ης Νοεμβρίου. Τα δύο παραπάνω αποτελούν τους γρίφους που αν λυθούν θα οδηγήσουν στις κρυψώνες των αιματοβαμμένων όπλων. Κι αυτό γιατί οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι και συνομιλίες υπήρξαν για το σχεδιασμό της εξαφάνισής των όπλων, αλλά κι ότι αυτοί που ανέλαβαν την μεταφορά τους είχαν πάνω τους τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες θα προδώσουν τα ίχνη τους.

Παράλληλα συνεχίζονται και οι καταθέσεις μαρτύρων αλλά και συγγενικών προσώπων. Μάλιστα σήμερα Παρασκευή 07.11.2025 στον ανακριτή βρέθηκαν δύο από τους τρεις συγγενείς του Φανούρη Καργάκη όπου βρίσκονται στις φυλακές Αλικαρνασσού, ενώ αύριο τετ α τετ θα έχει και ο τρίτος

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



