Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη

Με αποφασιστικό τόνο και σαφές μήνυμα «τέλος στην ανομία», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε από το Ηράκλειο δέσμη αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, λίγες μέρες μετά την αιματηρή τραγωδία στα Βορίζια. Ο υπουργός έκανε λόγο για «το ποτήρι που ξεχείλισε», τονίζοντας πως το κράτος θα επιβάλει με κάθε τρόπο την τάξη και τον νόμο.

Τα μέτρα για την οπλοκατοχή

Κακουργηματική ποινή για την παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων (πιστόλια, περίστροφα κ.ά.), με τη διάταξη να προσδιορίζει ρητά τις κατηγορίες όπλων που αφαιρούν ζωές.

Κάθειρξη δέκα ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός δεκαετίας. Η ποινή θα εκτίεται χωρίς αναστολή ή αναστέλλουσα έφεση.

Επιβαρυντικές περιστάσεις για περιπτώσεις υποτροπής ή χρήσης όπλων σε πράξεις όπως ζωοκλοπή, εκβίαση και παράνομη βία, με τις ποινές να εκτίονται στο ακέραιο.

Προληπτικά μέτρα: Ο εισαγγελέας θα έχει τη δυνατότητα, όταν υπάρχει κίνδυνος ζωής από διαμάχες μεταξύ ατόμων ή ομάδων, να επιβάλλει απαγόρευση επικοινωνίας ή άλλους αποτρεπτικούς περιορισμούς.

Επανεξέταση αδειών σκοποβολής και όλων των ήδη χορηγημένων αδειών, καθώς διαπιστώθηκε κατάχρηση του πλαισίου — με κάποιους να προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες με το πρόσχημα της σκοποβολής. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι στην Κρήτη υπάρχουν πολλές τέτοιες άδειες που θα ελεγχθούν εκ νέου.

Ασυλία για εθελοντική παράδοση όπλων: θα θεσπιστεί ειδική διάταξη που απαλλάσσει από ποινή όποιον παραδώσει τον οπλισμό του στην αστυνομία, πριν ξεκινήσουν οι εκτεταμένοι έλεγχοι.

Απαγόρευση των «μπαλοθιών» και της οπλοχρησίας σε δημόσιους χώρους — η διάταξη επεκτείνεται σε γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις και εμποροπανηγύρεις, τερματίζοντας όπως είπε ο υπουργός ένα «επικίνδυνο και παρωχημένο έθιμο».

Νέες δομές αστυνόμευσης στην Κρήτη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε και τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στο νησί:

Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο ενισχύεται με 122 νέους αστυνομικούς και αποκτά αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του λεγόμενου «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας.

Επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων: από τους 122 αστυνομικούς, 100 θα προσληφθούν άμεσα και θα αναλάβουν καθήκοντα από 1η Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιποι 22 θα αποτελέσουν κινητή μονάδα που θα πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.

Το μήνυμα του υπουργού

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες», δήλωσε ο υπουργός, με εμφανή ένταση. «Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους: δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως τα μέτρα αυτά δεν στοχεύουν στην τιμωρία, αλλά στην προστασία της ζωής και της κοινωνικής ειρήνης, σημειώνοντας ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με 6–6,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το υπουργείο επιχειρεί να ανακόψει τον φαύλο κύκλο της βίας και να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στο νησί — στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η ανοχή στην παρανομία έχει τελειώσει.

