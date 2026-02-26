Τα λένε ΝΕΠ και Δήμος Πατρέων για το νέο κολυμβητήριο

Θέμα χρόνου είναι να γίνει η τελική συνάντηση μεταξύ της ΝΕΠ και του Δήμου Πατρέων προκειμένου να προχωρήσει η τελική συμφωνία για την παραχώρηση χώρου στον οποίο τα «δελφίνια» θα δημιουργήσουν το δικό τους ναυταθλητικό κέντρο (επικρατέστερη επιλογή είναι, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, οικόπεδο στου Λαδόπουλου για το οποίο έχει γράψει η «Π»). Θυμίζουμε ότι τη σχετική ανακοίνωση είχε κάνει δημόσια ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου.

Η ανέγερση θα γίνει με προγράμματα σε συνεννόηση με την ΠΔΕ, αλλά και με ιδίους πόρους του συλλόγου. Το ραντεβού θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, προκειμένου και η ΝΕΠ να «τρέξει» τις διαδικασίες. Ηδη γίνεται η σχετική ανταλλαγή e-mail…

