Τα μαλλιά αραιώνουν με τα χρόνια, αλλά όχι χωρίς λόγο – Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η σταδιακή αραίωση των μαλλιών είναι μια συνηθισμένη εξέλιξη όσο μεγαλώνουμε, όμως δεν συνδέεται μόνο με την ηλικία. Ορμονικές αλλαγές, φτωχή διατροφή, στρες, φαρμακευτικές αγωγές και η γενικότερη φθορά του οργανισμού μπορούν να επιβαρύνουν τον κύκλο ζωής της τρίχας και να κάνουν το πρόβλημα πιο έντονο, συχνά πριν γίνει ξεκάθαρα ορατό.

Με την ηλικία, το σώμα αλλάζει σε πολλά επίπεδα και μία από τις αλλαγές που εμφανίζονται συχνότερα είναι η αραίωση των μαλλιών. Μπορεί στην αρχή να μοιάζει μικρή ή να περνά σχεδόν απαρατήρητη, όμως σταδιακά γίνεται πιο εμφανής και συχνά προκαλεί ανησυχία, τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους εμφάνισης.

Η ειδικός στην τριχολογία Ruth Collis εξηγεί ότι η ηλικιακή αραίωση δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Συνήθως είναι αποτέλεσμα διαφορετικών επιδράσεων που συσσωρεύονται με τον χρόνο και επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της τρίχας, την ποιότητά της και τη δύναμη του θύλακα.

Οι ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο

Από τις βασικότερες αιτίες είναι οι ορμονικές αλλαγές. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι διακυμάνσεις στις ορμόνες επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και ανανεώνεται η τρίχα.

Στις γυναίκες αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε φάσεις όπως η έναρξη της περιόδου, η περίοδος μετά τον τοκετό, αλλά κυρίως η περιεμμηνόπαυση και η εμμηνόπαυση. Σε αυτές τις περιόδους, ο οργανισμός περνά σε διαφορετική ορμονική ισορροπία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη απώλεια μαλλιών ή σε πιο εμφανή λέπτυνση.

Στους άνδρες, η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών και η σταδιακή εξασθένηση της τρίχας είναι πιο γνωστές εκφάνσεις αυτής της διαδικασίας, όμως και εκεί η ορμονική επίδραση παραμένει κεντρική.

Η ανανέωση των κυττάρων δεν είναι πια η ίδια

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι ότι με την ηλικία ο οργανισμός δεν ανανεώνει τα κύτταρά του με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό επηρεάζει και τους θύλακες των τριχών, με αποτέλεσμα η νέα τρίχα να βγαίνει πιο αδύναμη, πιο λεπτή και λιγότερο ανθεκτική.

Όταν αυτή η επιβράδυνση συνδυάζεται με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, η αραίωση γίνεται πιο γρήγορη και πιο αισθητή. Δεν είναι πάντα μια απότομη αλλαγή. Συχνά είναι μια αργή φθορά που γίνεται αντιληπτή μόνο όταν ο όγκος των μαλλιών έχει ήδη μειωθεί αρκετά.

Τρόπος ζωής, περιβάλλον και φάρμακα μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση

Η υγεία των μαλλιών δεν εξαρτάται μόνο από τη βιολογία ή την ηλικία, αλλά και από τις καθημερινές συνήθειες. Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κούραση, η χρόνια έλλειψη ύπνου και γενικά ένας οργανισμός που λειτουργεί σε πίεση μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της τρίχας.

Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές. Για παράδειγμα, φάρμακα που σχετίζονται με τον θυρεοειδή ή άλλες μακροχρόνιες θεραπείες μπορεί να έχουν ως παρενέργεια την αραίωση των μαλλιών, προσωρινά ή και πιο μόνιμα.

Με απλά λόγια, τα μαλλιά δεν αντιδρούν μόνο στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ζει και επιβαρύνεται ο οργανισμός.

Όταν λείπουν βασικά θρεπτικά στοιχεία, η τρίχα το δείχνει

Η διατροφή επηρεάζει άμεσα την υγεία των μαλλιών. Όταν δεν είναι ισορροπημένη και ο οργανισμός στερείται βασικά θρεπτικά συστατικά, η ποιότητα της τρίχας πέφτει. Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο σίδηρος, καθώς συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου στους θύλακες των τριχών, που έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες.

Αν η έλλειψη αυτή κρατήσει για καιρό, μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή αραίωση. Αυτό σημαίνει ότι η φροντίδα των μαλλιών δεν ξεκινά από τα καλλυντικά ή τα προϊόντα, αλλά από το πιάτο και τη γενικότερη κάλυψη των αναγκών του σώματος.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι αλλάζει

Η αραίωση δεν εμφανίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με την ειδικό, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που μπορεί να λειτουργήσουν σαν έγκαιρη προειδοποίηση.

Ανάμεσά τους είναι το πιο ορατό τριχωτό της κεφαλής, η διεύρυνση της χωρίστρας, η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών – κυρίως στους άνδρες – αλλά και η συνολική αίσθηση μικρότερου όγκου. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι όταν η κοτσίδα γίνεται αισθητά πιο λεπτή σε σχέση με παλιότερα.

Αυτές οι μεταβολές μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως συχνά είναι τα πρώτα σημάδια ότι ο κύκλος ζωής της τρίχας έχει αρχίσει να αλλάζει.

Τι μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της τριχόπτωσης

Η Ruth Collis επιμένει ότι το βασικό είναι να γίνουν σωστά τα θεμέλια. Πρώτο βήμα είναι ο καλός ύπνος και η σωστή διατροφή, καθώς τα μαλλιά λειτουργούν σαν καθρέφτης της συνολικής κατάστασης του οργανισμού.

Μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και επαρκή πρωτεΐνη ενισχύει τη δύναμη της τρίχας και υποστηρίζει την ανάπτυξή της. Το χρόνιο στρες, αντίθετα, μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την τριχόπτωση, γι’ αυτό και η διαχείρισή του θεωρείται σημαντική.

Σημαντικός παράγοντας είναι και η βιταμίνη D, άρα και η ήπια έκθεση στον ήλιο, πάντοτε όμως με μέτρο. Η υπερβολική έκθεση μπορεί να επιβαρύνει το τριχωτό, ειδικά όταν τα μαλλιά έχουν ήδη αραιώσει, γι’ αυτό η προστασία με καπέλο ή η αποφυγή της έντονης ηλιοφάνειας τις μεσημεριανές ώρες είναι απαραίτητη.

Εξίσου σημαντική είναι και η φροντίδα του ίδιου του τριχωτού της κεφαλής. Ένα καθαρό και υγιές τριχωτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της τρίχας και συμβάλλει στη συνολική εικόνα των μαλλιών.

Πότε χρειάζεται ειδικός

Όταν η αλλαγή είναι έντονη, ξαφνική ή επιδεινώνεται γρήγορα, η αξιολόγηση από ειδικό είναι η ασφαλέστερη κίνηση. Μπορεί να αποκαλύψει αν πίσω από την αραίωση υπάρχει ορμονικός παράγοντας, διατροφική ανεπάρκεια, παρενέργεια φαρμάκων ή κάποια άλλη κατάσταση που χρειάζεται αντιμετώπιση.

Η αραίωση των μαλλιών μπορεί να είναι φυσικό κομμάτι της γήρανσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοείται. Με έγκαιρη προσοχή, σωστή φροντίδα και πιο συνειδητή παρακολούθηση, είναι δυνατόν είτε να επιβραδυνθεί αισθητά είτε να ελεγχθεί πιο αποτελεσματικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



