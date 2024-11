Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλές και σημαντικές ειδήσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα η ατζέντα του Πανεπιστημίου Πατρών

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ”

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) έχει καθιερώσει το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας σε μέλος ΔΕΠ του ΠΠ. Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το ΠΠ στη σημασία της εξαίρετης διδασκαλίας στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Πέραν των διδακτικών ικανοτήτων του, ο/η βραβευόμενος/η πρέπει να χαρακτηρίζεται από: (α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος, και (β) από τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές/τριες. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 8ης Δεκεμβρίου 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε:

https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2024/11/E.Papanoutsos-2024.pdf

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής καθιερώνει δύο Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Ένα βραβείο εξαίρετου άρθρου

Ένα βραβείο Πρωτότυπης Μονογραφίας/Βιβλίου

Τα βραβεία έρχονται (α) να τονίσουν την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, και (β) να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Αναλυτικές πληροφορίες: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2024/11/P.Kanellopoulos.pdf

12.11.2024 | Τελετή Αναγόρευσης του Raj Naik MD, FRCOG Consultant Gynaecological Oncologist σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής

Ο Raj Naik MD, FRCOG Consultant Gynaecological Oncologist , θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Raj Naik με τίτλο: «Mediocrity is for losers and quitters: Your patients expect better.»

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/12-11-2024-teleti-anagorefsis-tou-raj-naik-md-frcog-consultant-gynaecological-oncologist-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-iatrikis/

Συμμετοχή του Πρύτανη Καθηγητή Χ. Μπούρα στην Επιτροπή επί Τιμή για τον Εορτασμό των 200 χρόνων της Εξόδου του Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παρουσίασε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της 200ης Επετείου της Εξόδου, σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η Επιτροπή επί Τιμή, η οποία αποτελείται από επιφανείς ανθρώπους των επιστημών, των τεχνών, της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της Ελλάδας. Μέλος της Επιτροπής είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας.

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 18,19,20 Νοεμβρίου 2024

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 2,3,4,5,9,10,11,12,13,16 Δεκεμβρίου 2024

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

Νέα ημερομηνία τελετής ορκωμοσίας προπτυχιακών αποφοίτων ΤΕΕΑΠΗ: 2 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα: 10.00 π.μ.

13.11.2024| Διάλεξη για το σύγχρονο θέατρο του Μεξικού

Στο πλαίσιο ευρύτερων εκδηλώσεων που οργανώνει η πρεσβεία του Μεξικού για τον εορτασμό των 85 χρόνων από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο Μεξικό και την Ελλάδα, ο καθηγητής Ricardo Garcia-Arteaga, School of Philosophy and Literature, National Autonomous University of Mexico (UNAM), θα δώσει διάλεξη στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Χαρτογράφηση του μεξικάνικου θεάτρου στον 21ο αιώνα». Η διάλεξη θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024, ώρα 19:30, στην Αίθουσα Κ11. Στη διάλεξη θα παραβρεθούν ο Πρέσβης του Μεξικού κ. Alejandro García Moreno και η ακόλουθος της πρεσβείας κυρία Laura Mora. Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κκ. Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και Γεώργιος Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Επίσκεψη μαθητών/-τριων Γυμνασίου στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού υποδέχθηκε, την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου, 40 μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του 20ου Γυμνασίου Πάτρας στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε φοιτητές και φοιτήτριες Erasmus. Τα παιδιά παρουσίασαν το σχολείο τους και την πόλη της Πάτρας, βοήθησαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις ασκήσεις γραμματικής και έπαιξαν από κοινού παιχνίδι ορθογραφίας των λέξεων μέσω σχετικής εφαρμογής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συστήθηκαν στα ελληνικά και παρουσίασαν κύρια στοιχεία της χώρας προέλευσή τους. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες τις δυσκολίες εκμάθησης της γλώσσας μας από διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες και να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο. Την επίσκεψη οργάνωσε η καθηγήτρια ελληνικών κα Αφροδίτη Γιαννούλια και τους/τις μαθητές/-τριες συνόδευαν τέσσερις καθηγήτριες του Γυμνασίου.

Όλο το Welcome to UP 2024 σε τρία λεπτά!

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=0NePLrfIbXI

Πρόγραμμα «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2024»

29 προτάσεις από 6 Σχολές του Πανεπιστημίου μας, υποβλήθηκαν στην πρόσκληση του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2024» και κρίθηκαν όλες επιλέξιμες. Η διαδικασία αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως 15-01-2025, ώστε τα χρηματοδοτούμενα έργα να αρχίσουν να εκτελούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Περισσότερα: https://caratheodory.upatras.gr/

8-9.11.24 | Συνέδριο: Εξελίξεις στην Ογκολογία

Το 24ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2024, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Εταιρείας Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδας, του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, σε συνεργασία με το ΟΛΥΜΠΙΟ-Γενική Κλινική Πάτρας. Θα χορηγηθούν 14,5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/exelixeis-stin-ogkologia-08-09-11-2024/

UPFM – Παραμύθια χωρίς σύνορα

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών UPFM με τις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαίρη Γαβρά από το Δημοτικό Σχολείο Ρίου και Μαρούλα Τσουλκανά από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Bungertiwies της Ζυρίχης δημιουργούν μία μηνιαία εκπομπή για παιδιά, και όχι μόνο, στο ραδιόφωνο. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στις 18:00 στον UPFM μέσα από τη συχνότητα 103,7 MHz για την Πάτρα και από τη διεύθυνση στο διαδίκτυο upfm.upatras.gr για όλο τον κόσμο, μπορείτε να ακούτε τα παιδιά με τις δασκάλες τους να διαβάζουν παραμύθια, παιδικά κείμενα και ιστορίες για την ειρήνη, την ισότητα, το περιβάλλον αλλά και για παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες σε πανανθρώπινες αξίες. Οι μουσικοί παραγωγοί του UPFM μαζί με τις δασκάλες και τα παιδιά επιλέγουν τραγούδια και μουσικές για να «ντύσουν» τα παραμύθια και τις ιστορίες. Έτσι την ερχόμενη Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 στις 18:00 παιδικές φωνές και τραγούδια θα σας κρατήσουν συντροφιά για μία ώρα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών UPFM με θέμα την ειρήνη και τις επιπτώσεις του πολέμου στις ζωές των ανθρώπων. Συντονιστείτε στους 103,7 ή στη διεύθυνση upfm.upatras.gr. Το παραμύθι αρχίζει…

Νέο τεύχος Academia

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Academia

Είναι αφιερωμένο στις Διδακτορικές

Σπουδές στην Ευρώπη

Περισσότερα: https://pasithee.library.upatras.gr/academia/index

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ορισμός Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Συγκλήτου syglitos@upatras.gr μέχρι και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12.00 μ.

Σε διαβούλευση το σχέδιο του Εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου

Από 05/11/2024 έως και 02/12/2024 τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στον σύνδεσμο https://open.upatras.gr/forums/topic/neos-ek/

Έτοιμο το Πανεπιστήμιο Πατρών να συμμετέχει στο “Universities Night Run” στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης “Μαραθώνιος Αθήνας-Ο Αυθεντικός”

Έτοιμο το Πανεπιστήμιο Πατρών να συμμετέχει με πολυμελή ομάδα φοιτητριών, φοιτητών αλλά και λοιπών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο “Universities Night Run”-νυχτερινό αγώνα δρόμου 5 χλμ. στην Αθήνα (τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο), στο πλαίσιο των αγώνων “Μαραθώνιος Αθήνας-Ο Αυθεντικός”. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστήριξε τη συγκεκριμένη μαζική αθλητική δράση και συμμετοχή και πλέον των 70 συμμετεχόντων, θα τρέξουν το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024, ώρα 7:15 στο κέντρο της Αθήνας μαζί με πολλά άλλα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, τονίζοντας την αξία της μαζικής άθλησης για τον φοιτητικό πληθυσμό αλλά και τη σημασία του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο γρήγορα είναι το μήνυμα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Στη μνήμη του Θανάση Βαλτινού …

Έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς μας το έργο του οποίου ανανέωσε τη νεοελληνική πεζογραφία.

Ο Θανάσης Βαλτινός (1932-2024) αφήνει πίσω του σπουδαία κληρονομιά, βιβλία που αγαπήθηκαν, συζητήθηκαν, μελετήθηκαν, μεταφράστηκαν, βραβεύτηκαν και αφήνουν ανεξίτηλο το ίχνος τους στη γραφή.

Το 2016 δώρισε τη βιβλιοθήκη του στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2018 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος.

Το ΕΑΤΤ ενέταξε στη σειρά του “Εξ αδιαιρέτου” τα πρακτικά συνεδρίου που είχε οργανώσει το 2016 (Θανάσης Βαλτινός. Το τέλος της αφήγησης, επιμέλεια Κωστής Δανόπουλος – Κατερίνα Κωστίου, opportuna, 2023).

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Αναγόρευση του Θανάση Βαλτινού σε Επίτιμο Διδάκτορα

https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/valtinos#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-56%2C-96%2C1111%2C858

