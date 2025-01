Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενδιαφέρουσες και σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα η ατζέντα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κάλεσμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, “Welcome to UP 2025”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να διοργανώσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Πατρών “Welcome to UP 2025”, κατά τα πρότυπα μεγάλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού, από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διοργάνωσης, καλούμε τις oμάδες του φορέα/υπηρεσιών να συμμετάσχουν με δράση που επιθυμούν στο εν λόγω φεστιβάλ. Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του φεστιβάλ, αναμένουμε τις απαντήσεις των ομάδων, με αποστολή των αναλυτικών προτάσεων και του κόστους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: panen@upatras.gr, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2025.

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή της δράσης, αναλυτικό κόστος, τεχνικές απαιτήσεις (εφόσον υπάρχουν) και πιθανό χορηγό (εφόσον υπάρχει).

Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις που θα αποσταλούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, χωρίς να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή και αναλυτικό κόστος, δεν θα εξεταστούν.

Βράβευση του Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας Σπύρου Ράγκου από την Ακαδημία Αθηνών

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024, στην πανηγυρική συνεδρία της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έλαβε οίκοθεν βραβείο «δια το έξοχον και καινοτόμον αυτού φιλοσοφικόν πόνημα» με τίτλο Θαυμάζειν – Απορείν – Φιλοσοφείν: η αρχή της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία ως αρχή στην κλασική εποχή (ΠΕΚ 2023).

Η διάκριση αυτή, προερχόμενη από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας και μάλιστα χωρίς πρότερη κατάθεση του βιβλίου για βράβευση, τιμά το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Τμήμα Φιλολογίας.

Προβολή έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο περιοδικό Nature

To περιοδικό Nature στο άρθρο του https://www.nature.com/articles/d41586-024-04161-z που δημοσιεύθηκε στις 30.12.2024 παρουσιάζει 12 εργασίες σχετικά με την ανάλυση αρχαίων κειμένων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εκ των οποίων οι 2 είναι της ερευνητικής μας ομάδας (ACM Journal of Computing and Cultural Heritage, Association for Computational Linguistics Conference) με ονομαστική αναφορά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά τη σύνταξη του άρθρου δόθηκε η δυνατότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις της συντάκτριας υπό μορφή συνέντευξης.

Η έρευνα αφορά στην ανάπτυξη συστήματος μηχανικής μάθησης για την ανάλυση και αποκατάσταση φθαρμένων πινακίδων της Γραμμικής Β. Προτείνονται επίσης μέθοδοι επαύξησης των μικρών σε όγκο δεδομένων για βελτίωση των αποτελεσμάτων. Το σχετικό σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πινακίδες που βρέθηκαν σε ανασκαφές κυρίως στην Κρήτη, με χρήση νευρωνικών δικτύων και τεχνικών μεταφοράς μάθησης. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της Δρ. Αικατερίνης Παπαβασιλείου στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής – Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δημητρίου Κοσμόπουλου. Η ομάδα συνεχίζει να διερευνά το συναρπαστικό αυτό διεπιστημονικό πεδίο, ενισχύοντας τη σύνδεση της τεχνολογίας με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στη φοιτητική εστία Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, δόθηκαν για χρήση νέα ανακαινισμένα δωμάτια με αποκλειστικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της φοιτητικής ζωής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Να σημειωθεί ότι λοιπά έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ως εμφανής ένδειξη ότι και η καθημερινότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι πρωταρχική προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών του Ιδρύματος καθώς και οι συμπληρωματικές εργασίες της περίφραξης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την οριοθέτηση και διαφύλαξή του.

Το έργο «MISSION» άρχισε τις δράσεις του

Άρχισε τις δράσεις του το έργο MISSION – Multi-modal Inclusive Smart urban mobility SolutIONs (Πολυτροπικές Έξυπνες Λύσεις Αστικής Κινητικότητας Χωρίς Αποκλεισμούς), που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG IPA ADRION 2021-2027, προτεραιότητα 2: Υποστηρίζοντας μία πιο πράσινη και κλιματικά ανθεκτική περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με προϋπολογισμό €1.478.766 και διάρκεια 30 μήνες, έως τον Φεβρουάριο 2027.

Το Πολυτεχνείο του Μιλάνο (Politecnico di Milano) είναι επικεφαλής του έργου που περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τον Δήμο Μάριμπορ (Municipality of Maribor), την Πόλη Νόβι Σαντ – Δημοτική Διοίκηση για την Κυκλοφορία και τις Οδούς (City of Novi Sad – City Administration for Traffic and Roads), την Πόλη Σαράγεβο (City of Sarajevo), την Πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα (Capital City of Podgorica), και την εταιρεία PLUSERVICE. H Οργάνωση “Biciklo.me”, το Πανεπιστήμιο Σαράγεβο, Σχολή Κυκλοφορίας και Επικοινωνιών (University of Sarajevo, Faculty of Traffic and Communications), το Ινστιτούτο Κυκλοφορίας και Επικοινωνιών Σαράγεβο (Institute of Traffic and Communications Sarajevo) και το Φόρουμ Πόλεων Αδριατικής και Ιονίου (Forum of Adriatic and Ionian Cities) συμμετέχουν στο έργο ως συνδεδεμένοι εταίροι.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Εταίρος του έργου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Στεφανίδη είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις «Ανάγκες και πολιτικές κινητικότητας». Οι εργασίες αυτές αποβλέπουν στην βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας των πόλεων στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με σκοπό τον σχεδιασμό λύσεων βασισμένων στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΜΣ-ITS), καθώς και κοινών πολιτικών για την εφαρμογή των λύσεων αυτών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της βιώσιμης πολυτροπικής κινητικότητας.

Διαδικτυακή Βιβλιοπαρουσίαση

Σήμερα, Παρασκευή 10/01/2025 στις 18:30, θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση του τόμου: Ιχνηλατώντας τη διείσδυση του ρατσισμού στον αντιρατσιστικό λόγο: Μελέτες για τον ρευστό ρατσισμό, Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, 2023.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να την παρακολουθήσουν από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://shorturl.at/rJbz5 (Meeting ID: 917 3844 9379, Passcode: 123142). Αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:https://philology.upatras.gr/diadiktyaki-vivlioparousiasi-gia-ton-refsto-ratsismo/

Ιστότοπος Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστοτόπου της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο στην παρακάτω διεύθυνση https://seba.upatras.gr/

Στέγαση πρωτοετών φοιτητών από μεταγραφή – Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Οι πρωτοετείς φοιτητές που μετεγγράφηκαν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από 10 έως 20 Ιανουαρίου 2025. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ypovoli-aitiseon-stegasis-protoeton-foititon-apo-metagrafi-gia-to-akadimaiko-etos-2024-2025/

Υποβολή αιτήσεων σίτισης πρωτοετών φοιτητών από μεταγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Οι πρωτοετείς φοιτητές που μετεγγράφηκαν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά το διάστημα από 10 έως 20 Ιανουαρίου 2025.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ypovoli-aitiseon-sitisis-protoeton-foititon-apo-metagrafi-gia-to-akadimaiko-etos-2024-2025/

Παρατείνεται έως 17.1.25 η ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές/τριες

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές/τριες παρατείνεται έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων αλλά και των τοπικών ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργούν στα Τμήματα.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

