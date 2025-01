Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών και αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα:

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.100 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2025 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα με αντικείμενο “Πολιτικά και Φυσικά Περιβάλλοντα της Ανατολικής Μεσογείου από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα – Συγκριτικές Πολιτισμικές Προσεγγίσεις” (Political and Natural Environments of the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Present – Comparative Cultural Approaches).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 16 Μαρτίου 2025, 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/prokiryxi-dyo-2-ypotrofion-sto-therino-programma-tou-harvard-stin-ellada/

Έκθεση μακέτας καρναβαλικών στοιχείων “Από το χαρτί στο δρόμο” | 2.2.25 έως 4.3.25| Βίλα Κόλλα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Πατρινό Καρναβάλι και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού σας καλωσορίζουν στην έκθεση μακετών καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών, που αποτυπώνουν τη δημιουργική πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού μέσα στο χρόνο. Οι μακέτες που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν μοναδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες, οι οποίες μετατράπηκαν σε εντυπωσιακά άρματα που παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας, δίνοντας χρώμα, ζωντάνια και χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Μαζί τους, εκτίθενται και άλλες καρναβαλικές κατασκευές καλλιτεχνών, που μέσα από τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία τους δημιούργησαν πραγματικά αριστουργήματα. Οι άνθρωποι αυτοί, με το πάθος και την αφοσίωσή τους, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε το Πατρινό Καρναβάλι να εξελιχθεί σε έναν θεσμό παγκόσμιας ακτινοβολίας και να αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους πρεσβευτές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η έκθεση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που έκαναν το Καρναβάλι της Πάτρας τρόπο ζωής και πηγή έμπνευσης. Σας καλούμε να περιηγηθείτε στα έργα τους και να μοιραστείτε μαζί μας την αγάπη για έναν θεσμό που συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους και να φέρνει το χαμόγελο σε όλους μας.

Εγκαίνια έκθεσης: Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025 στις 12.00 στη Βίλα Κόλλα

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Ασημακόπουλος Αλέξης

Βούρτσης Δημήτρης

Βρυώνης Πέτρος

Καρατζά Άννα

Λιακόπουλος Βασίλης

Λιβάνης Νικόλαος

Μπαμπίλης Γεώργιος

Ντζουμάνης Δημήτρης

Σαρηγιάννης Νεκτάριος

Σκοντράνι Ένο

Σουλιώτης Δημήτρης

Στασινού Αγνή

Χατζόπουλος Παντελής

2.2.25 και ώρα: 12.00 | Παιδική κωμική παράσταση ««ΟΙ ΜΥΤΕΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΑΝ» | Βίλα Κόλλα | Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερα- Aνοικτό σε όλους τους φοιτητές/τριες

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία ανακοινώνουν τη διοργάνωση της δράσης για το 2025 «Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερα» (Sport and Education Program: from Ancient Olympia to the Present). Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Harvard, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Stark για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, μαζί με την υποστήριξη του Κέντρου

Weatherhead για τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Harvard και της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα λάβει χώρα από 7 έως 11 Ιουλίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας – ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία (https://greece.chs.harvard.edu/events-conferences/sport-education-program). Θα φιλοξενήσει καθηγητές από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ καθώς και επαγγελματίες του αθλητισμού και θα δεχτεί έως και 45 συμμετέχοντες/ουσες.

Είναι ανοιχτό σε φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια στην Ελλάδα που είναι στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο έτος σπουδών προπτυχιακού επιπέδου, καθώς και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή έχουν ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, είναι καλοδεχούμενοι.

Εκτός από άτομα που σπουδάζουν στην Ελλάδα, το Πρόγραμμα θα φιλοξενήσει επίσης φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του το 2024, καθώς και τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και της ΔΟΑ. Στόχος του δεύτερου κύκλου του προγράμματος είναι να εξετάσει πώς ο αθλητισμός διαμόρφωσε τα αρχαία μοντέλα γνώσης και πώς, με τη σειρά του, το αρχαίο σύμπλεγμα άθλησης-γνώσης, γνωστό ως «παιδεία», λειτούργησε ως πρότυπο για τα σύγχρονα πανεπιστήμια και τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση, ενώ οι διοργανωτές προσφέρουν δωρεάν διαμονή και ημιδιατροφή στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Ολυμπία. Επιπλέον, προσφέρεται δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο από την Αθήνα προς την Ολυμπία στις 7 Ιουλίου και από Ολυμπία προς Αθήνα στις 11 Ιουλίου (με ενδιάμεσες στάσεις στην Πάτρα για συμμετέχοντες/ουσες από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, κλπ).

Η επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν θα γίνει μέσα από διαδικασία κατάθεσης κι αξιολόγησης αιτήσεων (https://forms-greece.chs.harvard.edu/sport-education-program-application/).

Η διαδικασία των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025, στις 11:59μμ. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν σταλεί έως τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, στις 11:59μμ. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου και οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ημερίδα / Συζήτηση «Ασφάλεια & Ψυχική Υγεία παιδιών: Οι ειδικοί θέτουν τα όρια» | 31.1.25 | 18.00

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025, στις 18.00 οργανώνεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ σε συνδιοργάνωση με το ΜΕΤ, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Αγωγή Υγείας. Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

«Ασφάλεια & Ψυχική Υγεία παιδιών: Οι ειδικοί θέτουν τα όρια»

Συλλογή στοιχείων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στηρίζοντας το έργο της Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων συλλέγει στοιχεία για τη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς της δραστηριότητας των μελών του ιδρύματος σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals). Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο για την καταγραφή των επιδόσεων του ιδρύματος αναφορικά με τη Χάρτα Βιώσιμης Ανάπτυξης των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όσο και για τις σχετικές διεθνείς κατατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε απ’ όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να δηλώσουν τις συναφείς με τους ΣΒΑ δραστηριότητες τους κατά το περασμένο έτος (2024) στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση clibrary@upatras.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/sdg17/.

Ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να δηλωθούν είναι:

• η συγγραφή και δημοσίευση αναφορών και τεχνικών κειμένων

• η σύμπραξη με άλλες μονάδες ή με φορείς εκτός ιδρύματος για την προώθηση των ΣΒΑ, π.χ. με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

• η προώθηση της

• η ανάπτυξη τεχνογνωσίας που προοωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη

• η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

• τυχόν διδακτικές ενότητες και το ακαδημαϊκό μάθημα στο οποίο εντάσσονται αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν σύντομες περιγραφές (μέγιστο 200 λέξεις) και τον Στόχο που καλύπτουν, να συμπεριλάβουν οπτικό/ακουστικό υλικό (γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, κ.α.), αλλά και συνδέσμους προς ιστοτόπους με περισσότερες πληροφορίες. Η δήλωση των δραστηριοτήτων αυτών αφορά όλα τα Τμήματα, τις Μονάδες, αλλά και τις εθελοντικές ομάδες φοιτητών/ριων και προσωπικού του ιδρύματος. Θυμίζουμε ότι οι 17 ΣΒΑ είναι:

1. Μηδενική φτώχεια

2. Μηδενική πείνα

3. Καλή υγεία και ευημερία

4. Ποιοτική εκπαίδευση

5. Ισότητα των φύλων

6. Καθαρό νερό και αποχέτευση

7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια

8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

10. Λιγότερες ανισότητες

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

13. Δράση για το κλίμα

14. Ζωή στο νερό

15. Ζωή στη στεριά

16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

17. Συνεργασία για τους Στόχους

Οι ΣΒΑ περιγράφονται στα αγγλικά στη διεύθυνση https://www.un.org/sustainabledevelopment/, ενώ συνοπτική περιγραφή τους στα ελληνικά βρίσκεται και στον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βλ. https://www.statistics.gr/sdgs.

Παρουσία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, καθηγητή Ιωάννη Βενέτη σε εκδηλώσεις κοπής πίτας

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 10.30 το πρωί, στην Αίθουσα «Ανδρέας Μελιγδής» του Promitheas Park πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Προμηθέα Πατρών. Στο κλειστό γήπεδο παρευρέθηκαν εκατοντάδες γονείς και παιδιά των ακαδημιών του Προμηθέα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, καθηγητής Ιωάννης Βενέτης.

Επίσης, στις 19 Ιανουαρίου, στις 7.30 το απόγευμα, με την παρουσία πέραν των 200 μελών και φίλων της «Πολυφωνικής», πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της «Πολυφωνικής». Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, καθηγητής Ιωάννης Βενέτης.

Παρουσία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, καθηγητή Ιωάννη Βενέτη στην ημερίδα «Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προοπτικές Μέλλοντος» από το Θεμέλιο – Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 17:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών πραγματοποιήθηκε ημερίδα «Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προοπτικές Μέλλοντος» από το Θεμέλιο – Εκπαιδευτικός Οργανισμός. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, καθηγητής Ιωάννης Βενέτης.

Τηλεοπτική Παρουσίαση του βιβλίου “Δημήτρης Χατζής. Λόγος ανυπεράσπιστος” των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Σάββατο 1/2 στις 17:00 και την Παρασκευή 7/2 στις 19:00, το βιβλίο “Δημήτρης Χατζής. Λόγος ανυπεράσπιστος” των Κατερίνας Κωστίου & Χρήστου Παπάζογλου θα παρουσιαστεί στην εκπομπή “Βιβλιοβούλιο” του Μ. Πιμπλή.

Η έκδοση βασίζεται στις επιστολές του Δημήτρη Χατζή προς τη Λεία Χατζοπούλου – Καραβία, γραμμένες κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Βουδαπέστη (1963-1975).

Διαθέσιμο άμεσα | Τιμή: 24,91€ (συμπ. ΦΠΑ)

Ανακαλύψτε το εδώ: publications.upatras.gr

Μη χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα το έργο και την ιστορία του Δημήτρη Χατζή!

Παραμύθια για τους μικρούς μας φίλους από τον UPFM – Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 18:00

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

