Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και δράσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με τη Στέγη Γραμμάτων | 10.04.2025

Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2025, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».

Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο φορείς συμφωνούν στα εξής:

1.πρακτική άσκηση φοιτητών

2.διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων)

3.συνεργασία των ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών των φορέων

4.ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας

5.αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης

6.από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων

7.κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο 3ο Patras Half Marathon 2025

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκε ο 3ος Patras Half Marathon 2025. Το «παρών» έδωσε η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού, κ. Ελένη Αλμπάνη. Την οργανωτική επιμέλεια της συμμετοχής των 90 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (μελών ΔΕΠ, φοιτητών, εργαζομένων κ.ά.) είχε το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gym.upatras.gr/2025/04/10/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%bf%cf%85/

Συμμετοχή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών στην εκδήλωση “Παίζοντας με τη διαφορετικότητα”

Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο “Δ. Τόφαλος” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025, η εκδήλωση “Παίζοντας με τη διαφορετικότητα”, μια πρωτοποριακή εκδήλωση με θέμα τον αθλητισμό των ΑμεΑ, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον αθλητικό Σύλλογο “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α & Ε.Α.Ο.Μ ΑμεΑ και το Γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κ. Δελέγκου Νίκου, τον σύλλογο “Καλλιπάτειρα” και τον Σύλλογο Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης του Ρίου.

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ήταν εκεί! Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας κ. Φρόσω Καμπέρου και εκπρόσωπος της ΜΙΠ παρουσίασαν το έργο της Μονάδας και τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης.

Νέα μεγάλη διάκριση για το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Η Υπεύθυνη του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Πένυ Θεολόγη-Γκούτη εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων-ICOM, αναγνωρίζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της, καθώς και τον δυναμισμό και την έμπνευση να οδηγήσει το Ελληνικό Τμήμα στο μέλλον.

Είναι η πρώτη φορά, 42 χρόνια μετά από την ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Τμήματος του ICOM που εκλέγεται στη θέση του Προέδρου άτομο που εργάζεται σε Πανεπιστημιακό Μουσείο και μάλιστα εκτός Αθηνών. Η κα Πένυ Θεολόγη-Γκούτη έχει διατελέσει, πρόσφατα και στο παρελθόν δύο φορές Αντιπρόεδρος και μια φορά Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Επιτροπής Πανεπιστημιακών Μουσείων του ICOM-UMAC, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος, ενώ πρόσφατα, τον Δεκέμβριο 2024, τοποθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ICOM ως Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Προτάσεων/Ψηφισμάτων (ICOM Resolution Committee) που έχει στόχο να χαράξει τις κατευθύνσεις των δράσεων και την αποστολή των Μουσείων, παγκόσμια, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η νέα διάκριση της κας Θεολόγη-Γκούτη, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διαδικτυακή Ομιλία της κ. Μαρίας Βουτσίνου «Συνήγορος Πολίτη» |11.04.2025 | 18:00

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών & η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν την Παρασκευή, 11.4.2025 και ώρα 18.00 σε διαδικτυακή ομιλία που θα πραγματοποιήσει η κ. Βουτσίνου Μαρία με θέμα: “Διακρίσεις στον χώρο εργασίας και η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη”.

Την ομιλία θα χαιρετήσει ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Η Μαρία Βουτσίνου είναι δικηγόρος κι έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και το Αμβούργο (Γερμανία). Εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» από το 2003. Σήμερα ανήκει στο δυναμικό του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις διακρίσεων στην εργασία, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Για την παρακολούθηση της ομιλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο : https://upatras-gr.zoom.us/j/97493418229?pwd=4i2JblXo94f3TI6xB4DgsyUOOeaKUX.1

Ημερίδα με θέμα «Υπεύθυνη Έρευνα μέσα από την Ανοικτή Επιστήμη» |16.05.2025 |10:00-18:00

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) επενδύει πάνω σε υποδομές και υπηρεσίες υποστήριξης ερευνητών/ριών των μελών-Ιδρυμάτων του, συνδέεται με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα φορέων για την Ανοικτή Επιστήμη και αναπτύσσει με άλλους εταίρους εκπαιδευτικές ενότητες για την προώθηση καλών πρακτικών σε συνιστώσες της. Η συμμετοχή του στο έργο PATTERN αποσκοπεί στην ανάπτυξη ισχυρών και καίριων δεξιοτήτων Ανοικτής Επιστήμης για τους ερευνητές και τις ερευνήτριες των μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος και τα μέλη του Βιβλιοθήκες & Κέντρα Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνουν την ημερίδα “Υπεύθυνη Έρευνα μέσα από την Ανοικτή Επιστήμη”, η οποία εστιάζει σε τρεις από αυτές τις συνιστώσες, την Ανοικτή Πρόσβαση, τα Ερευνητικά Δεδομένα και την Ερευνητική Ακεραιότητα. Η ημερίδα, η οποία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025, έχει στόχο να εξοικειώσει τους/ις συμμετέχοντες/ούσες με τις διαστάσεις της εγκυρότητας και αξιοπιστίας που προσφέρει η Ανοικτή Επιστήμη.

Η ημερίδα είναι ανοικτή σε όλο το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και στο προσωπικό των ερευνητικών κέντρων της περιοχής. Είναι επίσης ανοικτή σε μέλη νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστούς που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή.

Η ημερίδα χωρίζεται σε δύο μέρη και κάποιος/α μπορεί να την παρακολουθήσει είτε ολόκληρη είτε ένα μέρος αυτής. Οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται για όσα μέρη παρακολουθήσει κάποιος/α.

Μπορείτε να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την φόρμα εγγραφής στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://library.upatras.gr/event/pattern-responsible-open-science/. .

17th Hellenic Astronomical Conference | 30.06.2025 – 02/07/2025

Στις 30 Ιουνίου 2025 έως τις 2 Ιουλίου 2025 θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το “17th Hellenic Astronomical Conference”.

Το συνέδριο αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

-Session 1: “Heliophysics and Space Physics”,

-Session 2: “Stars, Planets and the Interstellar Medium”,

-Session 3: “Galaxies and Cosmology”,

-Session 4: “High Energy Phenomena and Multimessenger Astronomy”.

Στο συνέδριο έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι ακόλουθοι διακεκριμένοι ομιλητές:

– Didier Queloz, Professor of Physics, University of Cambridge, ETH Zurich – Nobel Prize in Physics, 2019,

– Dimitrios Psaltis, Professor of Physics, Georgia Institute of Technology,

– Iannis Dandouras, Director of Research, CNRS,

– Andy Bunker, Professor of Astrophysics, University of Oxford,

– Marica Branchesi, Professor of Physics, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila.

– Stamatis Krimigis, Academy of Athens, Head Emeritus of the Space Department at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 9 Μαΐου 2025

Προθεσμία εγγραφής: 6 Ιουνίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και φόρμες εγγραφής και υποβολής περιλήψεων βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://helas.gr/conf/2025/index.php

ΜΕΤ: Ενημερωτικό Δελτίο Ανα-ΜΕΤ-άδοση-Τεύχος 41

Μπορείτε να εντοπίσετε το τεύχος Απριλίου – Μαΐου 2025 του Ενημερωτικού Δελτίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ανα-ΜΕΤ-άδοση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/enimerotiko-deltio-ana-met-adosi/283-41-2025

Συνάντηση του δικτύου των Κέντρων Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Παρασκευή 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών η πρώτη συνάντηση του Δικτύου των Κέντρων Δικαιωμάτων του Παιδιού που λειτουργούν στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα Κέντρα Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, η οποία στοχεύει στη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χώρα μας για την προστασία των παιδιών και τη διάδοση της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών. Το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Οκτώβριο 2023 και στη συνέχεια ακολούθησαν δέκα ακόμη Πανεπιστήμια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι συντονιστές/στριες των Κέντρων Δικαιωμάτων του Παιδιού από τα έντεκα ελληνικά ΑΕΙ που μέχρι στιγμής συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η συνάντηση συντονίστηκε από τον διπλωματικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil και άνοιξε με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χ. Μπούρα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unicef.org/greece/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD

Οι προοπτικές των Κέντρων Δικαιωμάτων του Παιδιού και οι μελλοντικές δραστηριότητες τους ήταν στα βασικά θέματα της συνάντησης. Η επόμενη δραστηριότητα είναι η διοργάνωση του πρώτου διεθνούς συνεδρίου της UNICEF με θέμα τον ρόλο των Πανεπιστημίων στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, το οποίο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 6 και 7 Ιουνίου 2025, σε συνδιοργάνωση με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα – https://www.unicef.org/greece/en/press-releases/call-abstracts

Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: “Σχολείο και Δημοκρατία στην Εποχής μας”

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορυτσά, Αλβανία, και στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας τους, πραγματοποίησε διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, στις 9/04/2025, ώρα: 16.00-19.00, με θέμα: _”Σχολείο και Δημοκρατία στην Εποχή μας” . Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών χαιρέτισε την εκδήλωση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα: http://150.140.160.55:8000/el/announcementfulldetails/849

Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, τις ημέρες των Εορτών του Πάσχα

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/anakoinosi-schetika-me-tin-leitourgia-tou-idrymatos-tis-imeres-ton-eorton-tou-pascha-2/

Το επόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

