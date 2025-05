Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και δράσεις περιλαμβάνει και αυτή την εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

14.05.2025 | Τελετή Αναγόρευσης της Δρος Αικατερίνης Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη τ. Διευθύντριας, Ομότιμης Ερευνήτριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Η Δρ Αικατερίνη Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια, Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μ. Ραφαηλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Δρος Αικατερίνης Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη με τίτλο: «Λαϊκός πολιτισμός και τουριστική ανάπτυξη.»

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά καθώς και για το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/14-5-2025-teleti-anagorefsis-tis-tis-dros-aikaterinis-a-polymerou-kamilaki-t-diefthyntrias-omotimis-erevnitrias-tou-kentrou-erevnis-tis-ellinikis-laografias-tis-akadimias-athinon-melous-tou-eth/

Εκδήλωση στο Νότιο Πάρκο για την Παιδική Παχυσαρκία | 04.05.2025, 10:00-14:00

Η 6η ΥΠΕ, το Εργαστήριο Υγιεινής και το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των συστηματικών δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος HEALTH4EUKIDS για την παιδική παχυσαρκία οργανώνουν ανοικτή εκδήλωση παρέμβασης με τίτλο: Τρέφομαι σωστά, κινούμαι πολύ, ζω καλύτερα! Η εκδήλωση πρόκειται να διοργανωθεί την Κυριακή 4 Μαΐου 2025, 10.00-14.00μ.μ.στο Νότιο Πάρκο Πάτρας.

Η εκδήλωση θα έχει 3 πυλώνες:

Πυλώνας Α. 10.30-12.30

Ομιλίες-Συζήτηση: για την παιδική παχυσαρκία

1. Χαιρετισμοί, (6η ΥΠΕ, Παν/μιο Πατρών, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Δήμος Πατρέων)

2. Αποτελέσματα του προγράμματος Health4EUKids, Α. Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής

3. Η παιδική παχυσαρκία από την σκοπιά του παιδιάτρου, ένας μακρύς δρόμος, Δρ. Ελ. Παπαχατζή, Παιδίατρος

4. Διατροφή και παιδική παχυσαρκία, Εμ. Μαγριπλή, Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

5. Κίνηση: Δημιουργία – Ευεξία – Επικοινωνία, Κ. Σαβράμη, Αναπλ. Καθηγήτρια

6. Τεχνολογία και παιδική παχυσαρκία, Ε. Γκιντώνη, Κλινική Ψυχολόγος

7. Ανοικτή συζήτηση

Πυλώνας Β. Κίνηση για τα παιδιά 10.00-13.00

Β1. Παιχνίδι-Κίνηση: Ν. Παγώνη, Δ. Σκλάβου. Σ. Μωραΐτη, Γυμναστές

Β2. Χορός-Κίνηση – Οργάνωση και επίβλεψη, Dansarte

Πυλώνας Γ. Σημείο διατροφής 11.00-13.00

1. Οδηγίες για υγιεινή διατροφή, Διατροφολόγος

2. Μαγειρεύουμε με πρακτικό τρόπο , Μάγειρας ΠΓΝΠ

Φορείς που έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν:

6η ΥΠΕ

Παν/μιο Πατρών

Δήμος Πατρέων

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Σύλλογος διαιτολόγων-διατροφολόγων

Παιδιατρικός Σύλλογος

Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος

ΕΦΕΤ

Ένωση Γονέων Πάτρας

EESTech Challenge Local Round 2025 | 04.05.2025, 09:00 – 21:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ece.upatras.gr/index.php/el/ypotrofies/2104-eestech-challenge-local-round-2025.html

Εκδήλωση Μνήμης προς τιμήν του Σωκράτη Λ. Σκαρτσή | 05.05.2025, 17:00 -20:30

Tη Δευτέρα 5 Μαΐου 2025, στις 17.00-20.30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων «Αγορά Αργύρη» (Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα) διοργανώνεται Εκδήλωση Μνήμης για τον Σωκράτη Λ. Σκαρτσή από τη «Λογοτεχνική Παρέα Πάτρας», φίλους και μαθητές του.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: Σωτήρης Π. Βαρνάβας, Αλέξης Ζήρας, Κώστας Κρεμμύδας, Κατερίνα Κωστίου, Βασίλης Λαδάς, Σάββας Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Ραβάνης, Έρση Σωτηροπούλου, Σ. Ν. Φιλιππίδης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του βιβλίου Δώδεκα Γραφές για την Ανάγνωση, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Φαρφουλάς, με πρόλογο του Σ. Λ. Σκαρτσή.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Εκδήλωσης Μνήμης μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.skartsis.com/

Βιβλιοπαρουσίαση: Pierre Chiron, Εγχειρίδιο Ρητορικής |05.05.2025, 19:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/vivlioparousiasi-pierre-chiron-egcheiridio-ritorikis-deftera-5-5/

6ο Σεμινάριο “Μοντελοποίηση Καταστροφών και Κίνδυνος Παράκτιας Πλημμύρας” |06.05.2025, 12:00

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο όπως και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/6o-seminario-montelopoiisi-katastrofon-kai-kindynos-paraktias-plimmyras

Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή | Πάτρα 7-8 Μαΐου 2025

Αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://upsesil.upatras.gr/el

3ο Διεθνές Συνέδριο DMPCO 2025 «Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων» | 07-09.05.2025

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο DMPCO 2025 «Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων» ( https://dmpco.eu/ ) θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2025. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Το DMPCO 2025 διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συνεργασία των Εργαστηρίων «Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Λιμενικών Έργων» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και «Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης» της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τεχνολογικών εφαρμογών, που σχετίζονται με τα θέματα του συνεδρίου που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε): ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες σε υπεράκτιες και παράκτιες ζώνες, υπεράκτιες και παράκτιες υδρο-μορφοδυναμικές διαδικασίες, λύσεις προστασίας θαλάσσιους και παράκτιου περιβάλλοντος εναρμονισμένες με τη φύση, σχεδιασμός-κατασκευή-εγκατάσταση-διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών (σταθερών και πλωτών) για εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (άνεμος και κύμα) στο υπεράκτιο-παράκτιο-λιμενικό περιβάλλον, προστασία ακτών από διάβρωση και πλημμύρα, σχεδιασμός-κατασκευή-διαχείριση λιμένων, υπεράκτιες και παράκτιες κατασκευές, επίδραση κλιματικής αλλαγής στις υπεράκτιες και παράκτιες φυσικές διεργασίες καθώς και στις παράκτιες και λιμενικές υποδομές, εκτίμηση τρωτότητας και κινδύνου σχετικών με το υπεράκτιο και παράκτιο περιβάλλον και τις υποδομές, προστασία παράκτιων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ψηφιακή τεχνολογία και τεχνολογία AI σε παράκτιες εφαρμογές.

Η Οργανωτική Επιτροπή του DMPCO 2025 ευχαριστεί θερμά τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (https://www.gefyra.gr/), την ARCHIRODON (https://www.archirodon.net/), την SPERI (https://www.sperispa.com/), την SCIENTACT (https://scientact.com.gr/), την METRICA (https://www.metrica.gr/), την ΑΚΤΑΙΑ (https://actaea.eu/), το Πανεπιστήμιο Πατρών (https://research.upatras.gr/), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr/) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο SEDIMARE (https://sedimare.eu/) για την οικονομική υποστήριξη του Συνεδρίου.

Σχετικές πληροφορίες: https://www.civil.upatras.gr/index.php/event/3o_diethnes_synedrio_sxed_diax_parakt_ergwn/

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας | 09-11.05.2025

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, το οποίο έχει οργανωθεί από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί 9-11 Μαΐου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Με κεντρικό άξονα τη συνεχή επιστημονική πρόοδο και τη διεπιστημονική συνεργασία, το συνέδριο φιλοδοξεί να ενώσει φοιτητές και από τα πέντε ομοειδή τμήματα του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου με σκοπό να ενισχυθεί η γνώση, η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών, η κοινωνικότητα και εξωστρέφεια, η επιστημονική έρευνα στο φοιτητικό χώρο και η καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την κλινική πρακτική.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εργασίες φοιτητών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου από όλους τους τομείς της Φυσικοθεραπείας, ενώ θα λάβουν χώρα και εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) καθώς και βιωματικές δράσεις που ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν και άλλες παράλληλες δράσεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με σκοπό την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον σύνδεσμο https://stphysioconference.upatras.gr/

Το Πανεπιστήμιο πάει TEDxPatras και μπορείς και εσύ | 17.05.2025

Ενημερωτική Εκδήλωση και Κλινική Εξέταση της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος |19.05.2025 , 11:00-15:00

Από το 2022 η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία έχει καθιερώσει την πραγματοποίηση κατά τον μήνα Μαϊο εκστρατείας ενημερώσεως του κοινού και εξετάσεως των πολιτών στα πλαίσια ετησίου προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος.

Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας, η Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιήσει φέτος ενημερωτική εκδήλωση και κλινική εξέταση των ενδιαφερομένων πολιτών της πόλεως των Πατρών.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 19η Μαΐου 2025 (11:00-15:00), η Καθηγήτρια-Διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Πασματζή με τις συνεργάτιδές της ιατρούς κ.κ. Γραφανάκη, Φωκά, Δαλθανάση και Τσοπανίδου, θα ενημερώνουν και θα εξετάζουν δωρεάν τους πολίτες της Πάτρας στο ισόγειο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (πρώην γραφείο Πρωτοκόλλου) δίπλα από το Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας, μετά από ευγενή παραχώρηση της αιθούσης από τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κ. Πελετίδη.

Η σημασία αυτής της εκστρατείας για την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος είναι πολύ μεγάλη, ιδιαιτέρως δε αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι επιθηλιακοί καρκίνοι του δέρματος με κύριους εκπροσώπους το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, αποτελούν την συχνότερη κακοήθη νεοπλασία, η οποία στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη συνιστά το 1/3 του συνόλου των καρκίνων. Οι επιθηλιακοί καρκίνοι του δέρματος παρουσιάζουν κατά τα τελευταία 10 έτη μία εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 65% περίπου, ενώ το μελάνωμα, το οποίο αποτελεί την κακοηθέστερη μορφή καρκίνου του δέρματος, είναι ιδιαίτερα συχνό σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα και αποτελεί έναν ιδιαιτέρως επιθετικό καρκίνο.

Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του επιθηλιακού καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος περιλαμβάνουν

σε ατομικό επίπεδο :

• Αποφυγή εκθέσεως στον ήλιο (9 π.μ-6 μ.μ) και σε τεχνητές λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας, αφού είναι γνωστή και η καρκινογενετική και η ανοσοκατασταλτική τους δράση, ιδιαίτερα όταν της εκθέσεως σε αυτές προηγείται λήψη φωτοδυναμικών ουσιών.

• Χρήση αντιηλιακών σκευασμάτων με υψηλό δείκτη προστασίας και προστασία με καπέλο και σκουρόχρωμα ενδύματα από υλικό με πυκνή ύφανση ώστε η διαπερατότητά τους στο υπεριώδες φως να είναι ελάχιστη.

• Περιορισμό κατά το δυνατόν της εκθέσεως σε χημικούς καρκινογόνους παράγοντες.

• Ισόβια χορήγηση συνθετικών ρετινοειδών σε άτομα με ανεπάρκεια των φωτοπροστατευτικών μηχανισμών του δέρματος.

• Τακτική επίσκεψη στον ειδικό ιατρό (δερματολόγο) προκειμένου να προληφθεί τυχόν εμφάνιση κακοήθους βλάβης του δέρματος,

και σε κοινωνικό επίπεδο :

• Συστηματική κλινική εξέταση ατόμων υψηλού κινδύνου και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.

• Μοριακό και γενετικό έλεγχος ατόμων με οικογενειακό ιστορικό κακοήθους μελανώματος ή ατύπων σπίλων.

• Προσεκτική παρακολούθηση των αλλοιώσεων του δέρματος και ειδικότερα οποιασδήποτε μεταβολής στο μέγεθος ή το χρώμα σπίλων (ελιών).

Η συγκεκριμένη εκδήλωση για την ενημέρωση και την κλινική εξέταση των συμπολιτών μας, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δημάρχου Πατρέων, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει μοναδικό σκοπό να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Κυκλοφόρησε το 22o τεύχος @Up – περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το 22ο τεύχος του περιοδικού του Ιδρύματος.

Μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2025/04/@up22.pdf Υπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό γράφεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και απευθύνεται επίσης σε όλα τα μέλη της και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.

Θα χαρούμε να λάβουμε τη συνεργασία σας στη διεύθυνση newsletter@upatras.gr . Επίσης, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εθελοντική αυτή προσπάθεια σε συστηματική βάση μη διστάσει να επικοινωνήσει.

UPFM Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Πατρών – Αιτήσεις για νέους μουσικούς παραγωγούς

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού (UPFM, 103.7MHz) με νέους μουσικούς παραγωγούς για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο link: https://docs.google.com/forms/d/1Z9cPyJU_q87z5WGE__rwLVT9D9ywlNNGxdaz6NELBY4/viewform?edit_requested=true ή στη σελίδα του σταθμού https://upfm.upatras.gr/ μέχρι και την Κυριακή 11 Μαΐου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 962394, 2610 996675 ή στο email: upfm@upatras.gr

Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρικού Τμήματος | δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο» 2025

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η δράση «Γνώρισε το σώμα σου- Το γεννητικό σύστημα» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος, στα πλαίσια της Δράσης του Πανεπιστημίου Πατρών «Τα Σχολεία πάνε Πανεπιστήμιο» για το Ακαδ. Έτος 2024-2025. Η προτεινόμενη ενότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών Σχολείων της ευρύτερης Περιφέρειας και τελικά συμμετείχαν τα σχολεία: ΓΕΛ Ερυμάνθειας, Πρότυπο ΕΠΑΛ Αιγίου, ΓΕΛ ΡΙΟΥ, ΕΠΑΛ Παραλίας Πατρών, 2ο ΓΕΛ Κιάτου, ΓΕΛ Βραχναιϊκων και 11ο Γεν. Λύκειο Πατρών. Οι μαθητές και μαθήτριες των ανωτέρω σχολείων (σύνολο 215) επισκέφθηκαν τους χώρους του Ανατομείου, παρακολούθησαν σεμινάριο διάρκειας περίπου 2 ωρών σχετικά με τη συγκριτική Ανατομική του γεννητικού συστήματος και τις λειτουργίες του καθώς και την εμβρυολογική εξέλιξή του. Επίσης είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε “παιχνίδι” ερωτήσεων-απαντήσεων, με βάση τις συχνότερες απορίες για το γεννητικό σύστημα και τη σεξουαλικότητα, σύμφωνα με το International technical guidance on sexuality education της UNESCO. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν προπλάσματα και plastinated δείγματα ανθρώπινου σώματος, ώστε να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με την ανατομία της εν λόγω περιοχής. Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στη δράση επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στην διάρκεια της επίσκεψής τους, καθώς οι γνώσεις για το γεννητικό σύστημα φαίνεται πως απασχολούν σημαντικά τους νέους σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Από την επεξεργασία ειδικών ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν στο τέλος στους μαθητές/τριες, προέκυψε πως η συγκεκριμένη δράση αποτιμήθηκε ως ιδιαίτερα ωφέλιμη και ενημερωτική. Επιπλέον, η δυνατότητα παρατήρησης των ανατομικών δομών σε plastinated δείγματα ανθρώπινου σώματος αποτιμήθηκε ως ιδιαίτερα χρήσιμη, συγκριτικά με τη χρήση εικόνων και σχημάτων, καθώς οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να αγγίξουν και να περιεργαστούν με ασφάλεια αληθινές ανατομικές δομές και να αντιληφθούν τη φύση του ανθρώπινου σώματος σε απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες.

Πιστοποίηση Ποιότητας για το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (με διευθυντή σπουδών τον Καθηγητή Υγιεινής κ. Απόστολο Βανταράκη) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ακαδημαϊκή ποιότητα, την επιστημονική αρτιότητα και τη συμμόρφωση του Προγράμματος με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Το Πρόγραμμα συνεχίζει με δέσμευση στην παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών και στη Δημόσια Υγεία.

Best Paper Award | Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Απονομή βραβείου στο νεότερο μέλος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Επίκουρου Καθηγητή Θ. Παναγιωτακόπουλο.

Βραβείο: Smart Cities 2023 Best Paper Award

Τίτλος: A Review of Deep Learning Methods in Internet of Things Applications to Smart Cities

Authors: Vasilis Papastefanopoulos, Pantelis Linardatos, Theodor Panagiotakopoulos and Sotiris Kotsiantis

Journal: Smarti cities (MDPI)

Journal metrics: Scopus indexed, Q1, Impact Factor 7.0

Η ανακοίνωση του βραβείου: https://www.mdpi.com/journal/smartcities/awards/2662

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

