«Τα παιδιά του τα αγάπησε, το λέω και το πιστεύω, εμένα όχι» η Εύη Βατίδου για τον Αλέξη Κούγια

Η Εύη Βατίδου μίλησε για τη σχέση της με τον Αλέξη Κούγια, επισημαίνοντας ότι αυτό που ζούσε στο πλευρό του ήταν μίσος. Η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος δικηγόρου ανέφερε επίσης πως αν ονομάσει «αγάπη» όσα περνούσε, θα έχει εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά της.

Το πρώην μοντέλο έδωσε συνέντευξη στον Κώστα Μιναρετζή και απόσπασμα αυτής προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου. Σε αυτό απαντούσε για μία δήλωση που είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες, λέγοντας πως ο Αλέξης Κούγιας δεν την αγάπησε ποτέ.

Η Εύη Βατίδου εξήγησε: «Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Έχει να κάνει σε εσένα τον ίδιο, πώς αισθάνεσαι. Σαν δημοσιογράφος πρέπει να με ρωτήσεις “γιατί το λες αυτό;”. Δεν μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι αυτό το πράγμα ήταν αγάπη ενός άντρα προς τη γυναίκα του.

Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε, όπως μου συμπεριφέρθηκε. Είναι λάθος εκπαίδευση για τα παιδιά μου.

Αν στην κόρη μου αντίστοιχος άντρας συμπεριφερθεί στη μητέρα των παιδιών του έτσι -μιλάω μόνο για τη σχέση τη δική μου με εκείνον και τίποτα άλλο- και το ονομάσω αγάπη, έχω εκαπιδεύσει λάθος τα παιδιά μου και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος».

Αναλυτικά η δήλωση που είχε κάνει η Εύη Βατίδου

Η δήλωση που είχε κάνει η Εύη Βατίδου έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τον Ιούνιο του 2025. Η ίδια είχε πει: «Δεν ξέρω τι ερωτεύτηκα στον Αλέξη.

Όλα. Ήμουν πετυχημένη. Άλλο αυτό που έλεγε ότι αυτός με δημιούργησε. Δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Τον ερωτεύτηκα. Υποτίθεται ότι με ερωτεύτηκε… Δεν ξέρω. Αμφιβάλλω αν με ερωτεύτηκε.

Πλέον είμαι σίγουρη ότι δεν με ερωτεύτηκε. Με επέλεξε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Ήθελε εκείνη την εποχή μια γυναίκα που να του προσφέρει σε όλη του την εικόνα και το κομμάτι της οικογένειας. Και μια άλλη πνοή στη σκληρότητα του χαρακτήρα του. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ γιατί με επέλεξε. Μόνο τη νομική ερωτεύτηκε τελικά.

Ο έρωτας είναι και κάτι παροδικό. Τώρα αν με ερωτεύτηκε 4 μήνες και πήγαμε και μου έβαλε το δαχτυλίδι… Το δαχτυλίδι δεν υπάρχει πια. Μου το είχε πάρει τότε. Φυσικά και τον αγάπησα και τον ερωτεύτηκα.

Του απέδειξα ότι τον αγάπησα, του το είπα και πριν πεθάνει ότι τον αγαπούσα. Τα παιδιά του τα αγάπησε, το λέω και το πιστεύω, εμένα όχι. Θέλετε να μου πείτε ότι με αγαπούσε τόσα χρόνια και έκανε αυτά όλα αυτά που έκανε εναντίον μου; Που από το 20′ και μετά δεν ήταν καλός».

