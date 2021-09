«Τα πήρε» με τη φάρσα ο Γουόκερ ΒΙΝΤΕΟ

Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φιλ Φόντεν έκαναν μια φάρσα στον Κάιλ Γουόκερ. Η κάρτα με τα ratings του Αγγλου μπακ στο FIFA 2022 έγραφε μόλις 78 στην κατηγορία «Ταχύτητα». Όταν το έδειξαν στον διεθνή άσο οι δύο συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Σίτι, αυτός έγινε έξαλλος. Πέταξε την κάρτα στα σκουπίδια (!) και φώναζε: «Ποιος έβαλε αυτό το νούμερο; Είναι αστείο. Πώς γίνεται εσύ να έχεις 91, Κέβιν;».

Κάποια στιγμή ο Κάιλ Γουόκερ διαπίστωσε μια κάμερα να τον καταγράφει και αντιλήφθηκε πως ήταν πλάκα. Ο 31χρονος άσος έχει 92 στην κατηγορία της ταχύτητας και δικαίως, καθώς είναι από τους γρηγορότερους παίκτες στον κόσμο.

Note to self: do NOT joke about @kylewalker2‘s pace 😅

