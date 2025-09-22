Τα σχέδια Πούτιν για τη Μολδαβία, ποιες είναι οι σκέψεις

Η Ρωσία φέρεται να έχει καταρτίσει σχέδιο για να παρέμβει στις προσεχείς εκλογές στη Μολδαβία και να ανατρέψει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει τη χώρα στην ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτει το Bloomberg.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το πρακτορείο, το Κρεμλίνο οργάνωσε μια πολυδιάστατη στρατηγική με στόχο να πλήξει, στις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, το κόμμα της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάια Σάντου, ώστε να απομακρυνθεί από την εξουσία.

Η Μολδαβία αποτελεί πεδίο μάχης μεταξύ φιλοευρωπαϊκών και φιλορωσικών πολιτικών δυνάμεων, ενώ οι εκλογές της Κυριακής πραγματοποιούνται λιγότερο από έναν χρόνο μετά το δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε με μικρή διαφορά, εν μέσω ισχυρισμών της κυβέρνησης για παρέμβαση του Κρεμλίνου.

Το σχέδιο του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Bloomberg, περιλαμβάνει την πρόσληψη Μολδαβών υπηκόων στο εξωτερικό ώστε να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα στην ΕΕ και σε άλλες περιοχές του κόσμου, την πρόσληψη ατόμων για να προκαλέσουν ταραχές, καθώς και μια εκτεταμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η Μόσχα σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει ενοχοποιητικό υλικό για να πιέσει δημόσιους λειτουργούς ώστε να διαταράξουν την εκλογική διαδικασία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν η Ρωσία υλοποίησε τελικά τα σχέδιά της, καθώς η προεκλογική εκστρατεία στη Μολδαβία κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» πως η Μόσχα σκόπευε να τα εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό.

Την ίδια ώρα, η μολδαβική αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των προσπαθειών εξαγοράς ψήφων. Τον περασμένο μήνα, οι αρχές ζήτησαν να μπλοκαριστούν 443 λογαριασμοί στο TikTok.

Θα ακολουθήσει τον δρόμο της ΕΕ η Μολδαβία ή θα στραφεί προς τη Ρωσία;

Οι προσεχείς εκλογές είναι κρίσιμες, καθώς θα κρίνουν εάν η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ή θα στραφεί προς τη Μόσχα, τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει δείξει διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο με τη γειτονική Ουκρανία.

Η Μολδαβία, πρώην χώρα της Σοβιετικής Ένωσης, έχει σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα μεταξύ των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της. Παράλληλα, η αποσχισθείσα Υπερδνειστερία παραμένει υπό ρωσική κατοχή, ενώ ο ηγέτης της περιοχής της Γκαγκαουζίας καταδικάστηκε από μολδαβικό δικαστήριο για παράνομη διοχέτευση ρωσικών χρημάτων σε πολιτικό κόμμα.

«Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι σαφής: να καταλάβει τη Μολδαβία μέσω των εκλογών, να μας χρησιμοποιήσει κατά της Ουκρανίας και να μας μετατρέψει σε βάση εκτόξευσης υβριδικών επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η Σάντου στο Στρασβούργο στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Γι’ αυτό οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές. Υπερασπιζόμενοι τις εκλογές, προστατεύουμε όχι μόνο τη Μολδαβία, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Η ΕΕ έχει στηρίξει την ενταξιακή πορεία της χώρας και ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισκέφθηκαν το Κισινάου στα τέλη Αυγούστου.

Το κόμμα της Σάντου (PAS) υπόσχεται να ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε απαραίτητα κεφάλαια, μετά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πέρυσι. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PAS ενδέχεται να χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυξάνοντας τις πιθανότητες σχηματισμού μιας ασταθούς συμμαχίας.

Το PAS έχει αντιπάλους το φιλοευρωπαϊκό, όπως παρουσιάζεται, μπλοκ «Alternative» και το φιλορωσικό μπλοκ με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο Ίγκορ Ντοντόν, ο οποίος είχε αποκαλυφθεί πως ζήτησε από τις υπηρεσίες ασφαλείας να παρακολουθούν πολιτικούς του αντιπάλους όταν ήταν στην εξουσία. Ο Ντοντόν κατηγορεί την κυβέρνηση για παράνομη πίεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ισχυρίζεται ότι «δυτικές δυνάμεις» παρεμβαίνουν στην προεκλογική εκστρατεία, απειλώντας με διακοπή βοήθειας αν το PAS χάσει.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ρωσία έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους για να επηρεάσει εκλογές όχι μόνο στη Μολδαβία, αλλά και στη Γεωργία και τη Ρουμανία. Η Σάντου εκτίμησε ότι η Μόσχα δαπάνησε το 1% του ΑΕΠ της, περίπου 150 εκατ. ευρώ, για να επηρεάσει το περσινό δημοψήφισμα και την επανεκλογή της.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πολύ πιθανό ότι παρόμοια ποσά έχουν διατεθεί και για τις επικείμενες εκλογές.

Ένα από τα κύρια στοιχεία του σχεδίου της Ρωσίας είναι να δημιουργήσει την εντύπωση έντονου πολιτικού ανταγωνισμού, που στην πραγματικότητα αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της στήριξης προς τη Σάντου, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg.

