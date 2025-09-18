Τα συλλυπητήρια του Κώστα Πελετίδη για τον Γιώργο Παυλάκη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη θλίψη του για τον αιφνίδιο χαμό του εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα της δουλειάς.

Σε δήλωσή του, απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους φίλους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια το επάγγελμα και την ενημέρωση.

