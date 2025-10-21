Τα τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, που θα το δείτε

Σήμερα (21/10/2025) ο Ολυμπιακός παίζει έναν από τους πιο «μεγάλους» αγώνες του στη φετινή League Phase του Champions League. Η 3η αγωνιστική βρίσκει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» (19:45, Cosmote Sports 2). Οι Πειραιώτες κόντρα σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης!

Ο Ολυμπιακός θα μπει στην αναμέτρηση του Champions League έχοντας συγκομιδή 1 βαθμό στη League Phase (29ος), μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Πάφο στο «Καραϊσκάκης» και την ήττα (2-0) από την Άρσεναλ στο «Emirates» του Λονδίνου.

Οι Καταλανοί απ’ την άλλη (16οι στη βαθμολογία), θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση, μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2), κουβαλώντας τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας, από το νικηφόρο πέρασμά τους (2-1) από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» της Νιούκαστλ.

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα έχουν βρεθεί μόλις δυο φορές αντιμέτωποι. Ήταν τη σεζόν 2018-2028, όταν είχαν «κοντραριστεί» στη φάση των ομίλων του Champions League, με τους Καταλανούς να παίρνουν 0-0 στο Φάληρο και να επικρατούν με 3-1 στο «Καμπ Νου». Σε εκείνο το ματς, ο νεαρός τότε αμυντικός, Δημήτρης Νικολάου, είχε ανοίξει το σκορ με αυτογκόλ, αλλά είχε πετύχει και το μοναδικό γκολ της ομάδας του Τάκη Λεμονή, στο 90’.

Στα αγωνιστικά των δυο ομάδων, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει για ένα ακόμα ματς διαθέσιμο τον Ροντινέι. Στρεφέτσα και Ταρεμί τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Ο Γερμανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Οι Καταλανοί θυμίζουν… νοσοκομείο, με τους Λεβαντόφσκι, Γκάβι, Ραφίνια, Όλμο, Τερ Στέγκεν, Φεράν Τόρες και Γκαρθία να είναι εκτός μάχης λόγω τραυματισμών. Από την τελευταια προπόνηση της Μπαρτσελόνα απουσίασε και ο Κρίστενσεν λόγω ίωσης, ωστόσο είναι πιθανή η παρουσία του στο ματς με τους Πειραιώτες.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο 39χρονος Ελβετός Ουρς Σνάιντερ. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Μάρκο Ζούχερ και Μπένζαμιν Ζούχερ, ενώ τέταρτος σφυρίζει ο Λούκας Φάχντριχ. Στο VAR είναι ο Φενταγί Σαν και βοηθός του Ιβάν Μπέμπεκ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ – Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

