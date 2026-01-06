Τα Θεοφάνεια στην Πάτρα, 17χρονος «βουτηχτής» έπιασε τον Σταυρό ΦΩΤΟ

Με θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα τιμά τα Θεοφάνεια η Πάτρα, σήμερα Τρίτη 6/01/2026.

Και φέτος αρκετοί αψήφησαν το κρύο και βούτηξαν στα παγωμένα νερά, στο μόλο της Αγίου Νικολάου με τον Σταυρό να πιάνει ο αθλητής της ΝΕΠ Φάνης Κουρής.

Οι συμμετέχοντες όταν βγήκαν ξανά στη στεριά έψαλαν τον εθνικό ύμνο κρατώντας μια τεράστια ελληνική σημαία.

Νωρίτερα στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας τελέσθηκε λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κκ Χρυσοστόμου.

Στις 11 το πρωί ακολούθησε ο Αγιασμός των Υδάτων, από τον Μητροπολίτη Πατρών στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Αγιασμός των υδάτων θα γίνει και στη δεξαμενή στο Κάστρο.

