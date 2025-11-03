Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Με παίρνουν για κορόιδο;

Ο κ. Ρούτσι. Οταν πρωτοάκουσα το όνομά του, τον συμπόνεσα, όπως και κάθε άλλο γονιό που χάνει το παιδί του.

Καθώς όμως περνούσαν οι βδομάδες και οι μήνες, άλλα γεγονότα ολόγυρά μας αποσπούσαν την προσοχή και ενέπλεκαν τα αισθήματά μου: η τρομάρα με τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, οι αγριάνθρωποι της Χαμάς που πετάχτηκαν μέσα από τη γη το φθινόπωρο, για να αρπάξουν, να βιάσουν, να σφάξουν, Ισραηλινούς∙ οι αλλαγές που έφερνε η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και τον κόσμο∙ ο αδυσώπητος πόλεμος στην Ουκρανία ∙ τα άγρια χτυπήματα του ισραηλινού στρατού εναντίον του Ιράν και των πλοκάμων του∙ οι ανελέητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα∙ τα δυσεπίλυτα προβλήματα της Γαλλίας∙ η επανεμφάνιση του Τσίπρα στην πολιτική μας σκηνή∙ γεννήσεις και θάνατοι στον στενό μου κύκλο∙ η απειλή πυρηνικού πολέμου… Με τους μήνες και με τα χρόνια το πένθος του κ. Ρούτσι έσβηνε στον νου και το συναίσθημα -όπως γίνεται με κάθε τραγωδία, ακόμη και τις προσωπικές. Οταν εμφανίστηκε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ως νομικό του σύμβουλο, κουμπώθηκα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτικός, που λίγο έλειψε να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ούτε τα ξεφωνητά της στη Βουλή εγκρίνω ούτε τους στόχους της. Με τη δική της προτροπή, ο κ. Ρούτσι εγκατάστησε ένα τσαντίρι πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, και ξεκίνησε απεργία πείνας, για να εξαναγκάσει -λέει- την κυβέρνηση να διατάξει εκταφή του γιου του. Αλλά τη σχετική αίτηση δεν την είχε υποβάλει! Και επί πλέον μια τέτοια απόφαση είναι της αρμοδιότητος της Δικαιοσύνης. Αρχισα τότε να ξανακοιτάζω πιο προσεκτικά τον κ. Ρούτσι. Ο οποίος, λέει, ούτε έφαγε ούτε ήπιε επί 25 μέρες, αλλά επίσης δεν φάνηκε να έχασε το παραμικρό από βάρος ή δυνάμεις. Προφανώς επειδή ιατρικώς τον παρακολουθούσε η ίδια κυρία γιατρός που είχε παρακολουθήσει και τον Κουφοντίνα, με ανάλογα θαυματουργά αποτελέσματα, επί 85 μέρες! Ρεκόρ παγκόσμιο και για πρώτη φορά στην Ιστορία του Κόσμου!!!

Και τώρα που βγήκε η Δικαιοσύνη τρόπο να γίνει η εκταφή και οι αναλύσεις χωρίς να καθυστερήσει η δίκη, ο κ. Ρούτσι μας δήλωσε πως δεν την εμπιστεύεται και θα φέρει πραγματογνώμονες από το εξωτερικό. Επίσης δε, ότι θα βρίσκεται καθημερινώς στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να φυλάει μήπως και πάνε οι υπηρεσίες καθαρισμού να σβήσουν τα ονόματα όσων σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Δεν μου αρέσει να με παίρνουν για κορόιδο∙ δεν μου αρέσει να με προσβάλλουν άτομα που μόλις προ ολίγου απέκτησαν ελληνική υπηκοότητα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύονται τα ελληνικά Δικαστήρια. Ούτε να με φοβερίζουν, πως θα το πάνε «μέχρι τέλους» -ποιανου τέλους, δηλαδή; Και ούτε βεβαίως να με εμποδίζουν να τιμώ κατά τα έθιμά μου, τη μνήμη των πεσόντων υπέρ της ελληνικής μας πατρίδας.

Κι έτσι, ο κ. Ρούτσι, με τις πράξεις του εξαφάνισε κάθε ίχνος της συμπόνιας που κάποτε είχα γι’ αυτόν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



