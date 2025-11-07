Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
Τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του α’ γύρου της διοργάνωσης
Εγινε την Παρασκευή (7/11) στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής του α’ γύρου του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και προέκυψαν τα εξής ζευγάρια:
Εθνικός Σαγεΐκων – Πείρος
Λιμνοχώρι – Αναγέννηση Πατρών
Δάφνη – Παναθηναϊκός Πατρών
Ικαρος Πετρωτού – Φαραϊκός
Νικητής Ατλας/Πάτρα 2005 – Δίας
ΑΕ Αρόης – Ολυμπιακός Πατρών
Αστέρας Λεοντίου – Δαβουρλής
Φλόγα Ροδιάς – Θύελλα Αιγίου
Νικητής Καλάβρυτα/ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News