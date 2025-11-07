Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του α’ γύρου της διοργάνωσης

Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
07 Νοέ. 2025 13:16
Pelop News

Εγινε την Παρασκευή (7/11) στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας η κλήρωση της 2ης αγωνιστικής του α’ γύρου του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και προέκυψαν τα εξής ζευγάρια:

Εθνικός Σαγεΐκων – Πείρος

Λιμνοχώρι – Αναγέννηση Πατρών

Δάφνη – Παναθηναϊκός Πατρών

Ικαρος Πετρωτού – Φαραϊκός

Νικητής Ατλας/Πάτρα 2005 – Δίας

ΑΕ Αρόης – Ολυμπιακός Πατρών

Αστέρας Λεοντίου – Δαβουρλής

Φλόγα Ροδιάς – Θύελλα Αιγίου

Νικητής Καλάβρυτα/ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών
