Ταυτοποίηση και άσκηση διώξεων σε μέλη κυκλώματος διακινητών μεταναστών που σχετίζονται με την τραγωδία στη Χίο

Η αντιμετώπιση τους αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

27 Φεβ. 2026 19:00
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο πλαίσιο των ερευνών για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο και την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσε την μεταφορά των μεταναστών, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), κατόπιν ανάλυσης στοιχείων σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των αρμόδιων διεθνών αρχών (INTERPOL), με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές της Σμύρνης, συνέβαλε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μελών της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στη γείτονα χώρα.

Ως αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας και της αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ασκήθηκαν από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης ποινικές διώξεις σε βάρος συνολικά 8 ατόμων, μελών του εν λόγω κυκλώματος, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη 5 εξ’ αυτών και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους λοιπούς 3.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι κατείχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης. Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του χρησιμοποιηθέντος ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών οχημάτων (οχημάτων – προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους προς το σημείο απόπλου από τις τουρκικές ακτές).

Παράλληλα, η έρευνα της ΔΑΠΘΑΣ, συνεχίζεται με την εξέταση της άμεσης συσχέτισης της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον 3 ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος του Ιανουάριου του τρέχοντος έτους.

Με αφορμή τις εξελίξεις, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: «Ύστερα από συστηματική έρευνα του Λιμενικού Σώματος και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, που όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται στην τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους χωρίς σωσίβια σε βάρκες, ακόμα και πετώντας τους στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγουν οι ίδιοι τη σύλληψη. Η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος».

