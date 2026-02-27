Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο! ΦΩΤΟ

Στο Ρέθυμνο ένας 57χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν πιστόλι, κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρες και φυσίγγια.

Λες και πήγαινε σε πόλεμο, συνελήφθη οπλισμένος με πιστόλι, μαχαίρια και χειροβομβίδα!

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Παρασκευής 27/02 καθώς οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του όπου βρέθηκαν:

• (1) πιστόλι

• (1) κυνηγετική καραμπίνα

• (2) γεμιστήρες πιστολιού

• (95) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

• (2) μαχαίρια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



