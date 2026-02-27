Λες και πήγαινε σε πόλεμο, συνελήφθη οπλισμένος με πιστόλι, μαχαίρια και χειροβομβίδα!

Από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 33χρονος στο Μοσχάτο, όταν μετά από τυχαίο έλεγχο αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό στο όχημά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο στο πλαίσιο της περιπολίας τους και κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τα όπλο στο αυτοκίνητο του 33χρονου.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκεαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

10 φυσίγγια,

2 μαχαίρια,

το χρηματικό ποσό των -7.575- ευρώ,

χειροβομβίδα-ρέπλικα,

2 καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και

3 κουτάλια με υπολείμματα ουσίας

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

