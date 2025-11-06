Ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ στην Αττική Οδό

Δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 27 και 21 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως οι οδηγοί που απεικονίζονται σε βίντεο κοινωνικών δικτύων να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ κατασχέθηκε μία από τις μοτοσικλέτες τους.

Οι κατηγορούμενοι, με τις ενέργειές τους, έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών, καθώς και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα άλλων χρηστών του οδικού δικτύου. Οι μοτοσικλέτες οδηγούνταν για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ/ώρα, συνοδευόμενες από «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς. Οι έρευνες της Τροχαίας αποκάλυψαν ότι η ίδια παραβατική συμπεριφορά είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν από τους δύο άνδρες.

Οι ύποπτοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο Τμήμα Τροχαίας, μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα. Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, κατά την κατάσχεση μίας μοτοσικλέτας σε ιδιωτικό συνεργείο, συνελήφθη τρίτο πρόσωπο για απείθεια, καθώς εμπόδισε τις αστυνομικές αρχές.

Οι δύο οδηγοί έχουην προηγούμενο ιστορικό παρόμοιων παραβάσεων. Ο 27χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ ο 21χρονος είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα. Επιπλέον, η άδεια οδήγησης του 21χρονου είχε αφαιρεθεί για 455 ημέρες.

Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές σε αυτοκινητοδρόμους, με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους για την προστασία της οδικής ασφάλειας.

