Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και φωτογραφίες των έξι στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αεροσκάφος KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας συγκρούστηκε με άλλο τάνκερ σε φιλικό εναέριο χώρο στη δυτική περιοχή του Ιράκ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Alex Klinner , 33 ετών, από την Αλαμπάμα, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, είχε αναπτυχθεί μόλις μία εβδομάδα πριν την τραγωδία. Ο κουνιάδος του, James Harrill, τον περιέγραψε ως «εξαιρετικό πατέρα, βαθιά αφοσιωμένο στην οικογένειά του».

Tyler Simmons , 28 ετών, από το Columbus, Οχάιο, γνωστός για το «χαμόγελο ενός εκατομμυρίου δολαρίων».

Ariana G. Savino , 31 ετών, από το Covington, Ουάσινγκτον.

Ashley Pruitt , 34 ετών, από το Bardstown, Κεντάκι.

Seth R. Koval , 38 ετών, από το Mooresville, Ιντιάνα.

Curtis J. Angst, 30 ετών, από το Wilmington, Οχάιο.

Οι τρεις πρώτοι υπηρετούσαν στην 6η Air Refueling Wing στη βάση MacDill, Τάμπα της Φλόριντα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις στην 121st Air Refueling Wing στη βάση Rickenbacker, Οχάιο.

Αντίδραση και στήριξη στην οικογένεια του Klinner

Φίλοι και συγγενείς έχουν δημοσιεύσει συγκινητικά μηνύματα για τον Klinner, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του και τη γενναιοδωρία του. Έχει δημιουργηθεί και σελίδα GoFundMe για την οικογένειά του, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 467.000 δολάρια.

Το Πεντάγωνο διευκρίνισε ότι η συντριβή δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά και η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες και περίπου 140 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 8 σοβαρά, με τους τελευταίους έξι να συνδέονται με το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα.

Πηγή: NYPost

