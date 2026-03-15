Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ
15 Μαρ. 2026 10:48
Pelop News

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και φωτογραφίες των έξι στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αεροσκάφος KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας συγκρούστηκε με άλλο τάνκερ σε φιλικό εναέριο χώρο στη δυτική περιοχή του Ιράκ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν

  • Alex Klinner, 33 ετών, από την Αλαμπάμα, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, είχε αναπτυχθεί μόλις μία εβδομάδα πριν την τραγωδία. Ο κουνιάδος του, James Harrill, τον περιέγραψε ως «εξαιρετικό πατέρα, βαθιά αφοσιωμένο στην οικογένειά του».

  • Tyler Simmons, 28 ετών, από το Columbus, Οχάιο, γνωστός για το «χαμόγελο ενός εκατομμυρίου δολαρίων».

  • Ariana G. Savino, 31 ετών, από το Covington, Ουάσινγκτον.

  • Ashley Pruitt, 34 ετών, από το Bardstown, Κεντάκι.

  • Seth R. Koval, 38 ετών, από το Mooresville, Ιντιάνα.

  • Curtis J. Angst, 30 ετών, από το Wilmington, Οχάιο.

Οι τρεις πρώτοι υπηρετούσαν στην 6η Air Refueling Wing στη βάση MacDill, Τάμπα της Φλόριντα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις στην 121st Air Refueling Wing στη βάση Rickenbacker, Οχάιο.

Αντίδραση και στήριξη στην οικογένεια του Klinner

Φίλοι και συγγενείς έχουν δημοσιεύσει συγκινητικά μηνύματα για τον Klinner, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του και τη γενναιοδωρία του. Έχει δημιουργηθεί και σελίδα GoFundMe για την οικογένειά του, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 467.000 δολάρια.

Το Πεντάγωνο διευκρίνισε ότι η συντριβή δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά και η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες και περίπου 140 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 8 σοβαρά, με τους τελευταίους έξι να συνδέονται με το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα.

Πηγή: NYPost

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:08 Νεαρός οδηγούσε με 179 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη από την Τροχαία
10:59 Ψάχνονται στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα: Τι ζητά ο Πολάκης οδεύοντας προς τις εκλογές
10:48 Ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο Ιράκ
10:37 Μητσοτάκης: Εχουμε περιθώρια παρέμβασης ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης
10:28 Χρυσοχοΐδης: Νέο σχέδιο με 150 αστυνομικούς στους δρόμους για το κυκλοφοριακό
10:20 Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας τα ακίνητα τύπου Airbnb – Έρχονται μαζικοί έλεγχοι
10:09 Οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να τις ανακαλύψετε με ποδήλατο 
9:58 Απόψε τα Όσκαρ 2026: Ποια είναι τα φαβορί της μεγάλης βραδιάς
9:47 Ολο και περισσότεροι έφηβοι δοκιμάζουν το κάπνισμα και το άτμισμα στην Ελλάδα
9:37 Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι ΠΑΟ-ΑΕΚ στην Basket League, που δείχνει τα παιχνίδια της Super League
9:22 Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις για κλοπή, μέθη, ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή
9:16 Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο – Βρέθηκαν βεγγαλικά, μαχαίρι και κοκαΐνη στο αυτοκίνητο
9:08 Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια και ο Πρωθυπουργός – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις
9:01 Θεσσαλονίκη: Καταθέτει φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
8:57 Κινητοποίηση στο Διακοπτό για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
8:54 Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ – Να σκοτώσουν τον Νετανιάχου ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης
8:47 ΠΑΣΟΚ: Κάλπες σήμερα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του συνεδρίου – Πάνω από 200 υποψήφιοι στην Αχαΐα
23:59 Νίκος Μισίρης για Μενεγάκη: «Έκλεισε τον κύκλο της, γιατί να γυρίσει;» – Τι είπε για την Καραβάτου
23:40 Ανδρουλάκης για Χάμπερμας: «Φωτεινός φάρος σε μια εποχή ανισοτήτων, fake news και πόλωσης»
23:20 Μυρμήγκια στην κουζίνα; Οι κινήσεις που τα σταματούν πριν γεμίσει το σπίτι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
