Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Στη Θεσσαλονίκη στα ίχνη και του δεύτερου φίλου του Κλεομένη οδηγούνται οι αρχές, αφού ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα και τον προφυλακιστέο 19χρονο το βράδυ της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).

Πρόκειται για τον νεαρό, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να τρέχει επί της οδού Αργοναυτών, μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη, λίγο πριν το θύμα αφήσει την τελευταία του πνοή δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

