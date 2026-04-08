Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Η Μπανγκόκ επιβεβαίωσε ότι τα τρία μέλη του πληρώματος που αγνοούνταν μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ είναι νεκρά.

Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
08 Απρ. 2026 15:18
Pelop News

Η Ταϊλάνδη επιβεβαίωσε ότι τα τρία μέλη του πληρώματος πλοίου με ταϊλανδική σημαία, τα οποία αγνοούνταν μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ τον περασμένο μήνα, είναι νεκρά.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα, Τρίτη 8 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σιχασάκ Πουανγκετκέοου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ταϊλάνδη είχε γνωστοποιήσει πως 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε έκρηξη στην πρύμνη και στη συνέχεια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

Διπλωματικές κινήσεις για τα αποκλεισμένα πλοία

Ο Σιχασάκ ανέφερε ακόμη ότι θα μεταβεί στο Ομάν στα μέσα Απριλίου, προκειμένου να ζητήσει συνδρομή στον συντονισμό με το Ιράν, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εννέα ταϊλανδικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Όπως πρόσθεσε, ένα ταϊλανδικό πετρελαιοφόρο κατάφερε να περάσει με ασφάλεια από τα στενά στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς να του ζητηθεί η καταβολή χρημάτων για να αρθεί ο αποκλεισμός του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:18 Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
15:15 Ο ΑΟ Αιγιαλέων έμεινε εκτός στόχου και τετράδας
15:07 Καλαμάτα: Πάσχα με την αύρα της Μεσσηνίας
15:00 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Π»: Προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο
15:00 Social media κάτω των 15: Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μέτρο, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, το χρονοδιάγραμμα
14:54 Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για απλήρωτες εργαζόμενες πριν το Πάσχα
14:41 Τραμπ προς Ιράν: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Τι λέει για σχέδιο 15 σημείων
14:35 Ιωάννινα: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της και επέστρεψε μεθυσμένη
14:26 Αθώοι οι επτά αστυνομικοί για το έλλειμμα των 700.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη
14:20 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ
14:08 Τα πρώτα πλοία πέρασαν ξανά από το Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ελληνόκτητο το ένα
14:00 Πάτρα: Αποκαταστάσεις 360.000 ευρώ μετά τις πυρκαγιές – Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μετά τις φωτιές του Αυγούστου
14:00 Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στα 67 του
13:57 Σαρωτικοί έλεγχοι για ελληνοποιήσεις κρεάτων ενόψει Πάσχα – Πάνω από 1.800 έλεγχοι και 120 κυρώσεις
13:49 Κωνσταντινούπολη: Διευρύνεται η έρευνα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο
13:42 Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»
13:36 Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου
13:31 Ένταση στον αέρα του OPEN: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη στο «10 Παντού» ΒΙΝΤΕΟ
13:28 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024, αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ