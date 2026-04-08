Η Ταϊλάνδη επιβεβαίωσε ότι τα τρία μέλη του πληρώματος πλοίου με ταϊλανδική σημαία, τα οποία αγνοούνταν μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ τον περασμένο μήνα, είναι νεκρά.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα, Τρίτη 8 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σιχασάκ Πουανγκετκέοου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ταϊλάνδη είχε γνωστοποιήσει πως 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε έκρηξη στην πρύμνη και στη συνέχεια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkeow said on April 8 that three Thai crew members aboard the Thai-flagged vessel Mayuree Naree had been confirmed dead.

Διπλωματικές κινήσεις για τα αποκλεισμένα πλοία

Ο Σιχασάκ ανέφερε ακόμη ότι θα μεταβεί στο Ομάν στα μέσα Απριλίου, προκειμένου να ζητήσει συνδρομή στον συντονισμό με το Ιράν, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εννέα ταϊλανδικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Όπως πρόσθεσε, ένα ταϊλανδικό πετρελαιοφόρο κατάφερε να περάσει με ασφάλεια από τα στενά στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς να του ζητηθεί η καταβολή χρημάτων για να αρθεί ο αποκλεισμός του.

