Τα πρώτα πλοία πέρασαν ξανά από το Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ελληνόκτητο το ένα

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας και την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικό πέρασμα του Ορμούζ, τα πρώτα πλοία άρχισαν να καταγράφονται ξανά στη θαλάσσια διαδρομή που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, δύο πλοία πέρασαν από τα Στενά μετά την αποδοχή από το Ιράν της επαναλειτουργίας του περάσματος.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν το NJ Earth, πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ελληνικής πλοιοκτησίας, το οποίο διέσχισε τα Στενά στις 08:44 UTC. Νωρίτερα είχε προηγηθεί το Daytona Beach, πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, το οποίο πέρασε από το ίδιο σημείο στις 06:59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για το εμπόριο ενέργειας και πρώτων υλών. Η επανεμφάνιση πλοίων στη συγκεκριμένη διαδρομή ερμηνεύεται ως ένα πρώτο, προσεκτικό βήμα αποκλιμάκωσης μετά την ένταση των τελευταίων ημερών.

Αν και η ναυσιπλοΐα αρχίζει να επανέρχεται, η εικόνα απέχει ακόμη πολύ από την πλήρη ομαλότητα. Πρόσφατες αναφορές έδειχναν ότι η κίνηση στο Ορμούζ είχε υποχωρήσει δραστικά κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ η επανεκκίνηση του περάσματος παρακολουθείται στενά από ναυτιλιακές εταιρείες, αγορές και κυβερνήσεις.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

